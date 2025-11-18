«إصابة الساق» تُبعد ويمبانياما عن «سبيرز» بضعة أسابيع

لوس أنجلوس(أ ف ب)

يواجه نجم سان أنتونيو سبيرز، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، احتمال الغياب ل «أسابيع عدّة» عن دوري كرة السلة الأميركي بسبب الإصابة، بعد أن أكد النادي تعرّض لاعب ارتكازه لتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى.

وقال سبيرز في بيان إن اللاعب البالغ 21 عاماً أصيب خلال مواجهة فريقه أمام جولدن ستايت ووريرز الجمعة.

وأفاد سبيرز في بيان «أجرى فيكتور ويمبانياما تصويراً بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بتمزق في ربلة الساق اليسرى».

وأضاف البيان: «وقعت الإصابة، خلال مباراة ليلة الجمعة أمام جولدن ستايت ووريرز. سيقدم الفريق تفاصيل إضافية عند الضرورة».

ورغم عدم الكشف عن موعد عودة ويمبانياما، ذكرت شبكة «إي أس بي أن» بأن العملاق الفرنسي سيغيب لـ «بضعة أسابيع».

ووُضع ويمبانياما على قائمة المشكوك بمشاركتهم في المباراة التي فاز بها سبيرز على ساكرامنتو كينجز الأحد، وهو ما حصل بالفعل من خلال عدم مشاركتهم إطلاقاً.

من جهته، قال مدرب سبيرز، ميتش جونسون، إن الفريق يتعامل بحذر شديد في إدارة مشكلة ربلة الساق لدى ويمبانياما.

وتابع: «من الواضح أننا رأينا أخيراً في هذا الدوري أن مسألة شدّ أو تصلّب الربلة ليس أمراً يمكن الاستهانة به»، مضيفاً: «لا نريد أن نضغط عليه في هذه المرحلة».

حقّق ويمبانياما الذي اختير سابقاً في المركز الأول لقائمة الـ «درافت»، بداية نارية هذا الموسم، حيث بلغ معدله 26.2 نقطة و12.9 متابعة في 12 مباراة.

عاد ويمبانياما في مستهل هذا الموسم إلى الملاعب بعد غيابه فترة طويلة من الموسم الماضي، جراء تجلّط وريدي عميق في كتفه اليمنى.