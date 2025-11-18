الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ثاندر يعزّز صدارته للغرب في «السلة الأميركي» وبيستونز للشرق

ثاندر يعزّز صدارته للغرب في «السلة الأميركي» وبيستونز للشرق
18 نوفمبر 2025 12:19

لوس أنجلوس (أ ف ب)
عزّز أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب صدارته للمنطقة الغربية في الدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، عقب فوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 126-109، فيما حقّق ديترويت بيستونز فوزه العاشر توالياً ليحصّن مكانه في صدارة المنطقة الشرقية.
ورفع ثاندر رصيده إلى 14 فوزاً مقابل خسارة واحدة، ذلك بفضل تألق الثنائي شيت هولمغرين صاحب ال 26 نقطة، وصانع اللعب الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر مع 23.
وحسم بطل الدوري المباراة مبكراً، بعد أن سجّل رقماً قياسياً ذاتياً بدكّه سلة نيو أورليانز ب 49 نقطة فقط في الربع الأول.
وأثبت أوكلاهوما مرة جديدة علو كعبه من الناحية الهجومية، حيث تخطى ستة من لاعبيه عتبة العشر نقاط.
وتخطى جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الموسم الماضي، عتبة العشرين نقطة أو أكثر للمباراة ال 87 توالياً.
وحده الأسطورة ويل تشامبرلاين يملك سجلاً أفضل في هذه الفئة بعد أن سجّل 20 نقطة أو أكثر في سلسلتين قياسيتين من 92 و126 مباراة توالياً.
من جهة أخرى، كان جيريمياه فيرز أفضل مسجّل لبيليكانز ب 24 نقطة لكنّ فريقه تلقى خسارته ال 12 هذا الموسم.
ويتصدر أوكلاهوما على حساب دنفر ناجتس الثاني والذي تعرّض للهزيمة أمام شيكاغو بولز 127-130.
سجّل الصربي نيكولا يوكيتش 36 نقطة محرزاً ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» أخرى لناجتس، لكنّ بولز تفوّق في مواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
وفي ديترويت، عزّز بيستونز سلسلته بلا خسارة إلى 10 بتخطيه بايسرز المتعثر 127-112.
وواصل إنديانا وصيف البطل بدايته الكارثية، حيث يملك في رصيده فوزاً وحيداً مقابل 13 هزيمة في قاع ترتيب المنطقة الشرقية.

