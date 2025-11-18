كومان يحل لغز خط الوسط!

أمستردام (د ب أ)

كشف رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، أنه وجد التشكيل المثالي لخط وسط الفريق، دون الكشف عن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم.

وتأهّل المنتخب الهولندي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه المنتخب الليتواني 4/ صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، الذي يقام صيف العام المقبل.

وتقدّم المنتخب الهولندي عن طريق تياني رايندرز، قبل أن يضيف زميله كودي جاكبو الهدف الثاني من ضربة جزاء، وبعد ذلك سجل تشافي سيمونز الهدف الثالث، واختتم دونيل مالين رباعية فريق (الطواحين).

ورفع منتخب هولندا، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في كأس العالم، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد منتخب ليتوانيا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (الأخير).

وبدأ كومان المباراة، التي أقيمت على ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة الهولندية أمستردام، بثلاثي خط وسط جديد، حيث رافق تيجاني رايندرز زميله فرينكي دي يونج في مركز لاعب الوسط المدافع، بينما بدأ تشافي سيمونز في مركز صانع الألعاب.

وأجرى المدرب الهولندي تغييرات جذرية على خط وسطه، حيث كان يعتمد مؤخراً أيضاً على لاعبين مثل رايان جرافينبيرخ، الذي جلس على مقاعد البدلاء أمام ليتوانيا، وجاستن كلويفرت، الذي غاب عن الفريق بداعي الإصابة.

وصرح كومان في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، موجهاً حديثه للصحفيين «لا يجب أن تعتقدوا أن هناك ثلاثة لاعبين فقط في خط الوسط وأن خط الوسط يجب أن يكون دائماً كما هو».

وأضاف المدرب الهولندي «إذا لعب جاستن كلاعب خط وسط مهاجم، أو تشافي كما حدث الليلة، فهذا يختلف عما يحدث عندما يلعب تيجاني (رايندرز) هناك». وأوضح «يمكن أن تتغير الأمور في كل مباراة. بالطبع، لدينا لاعبو وسط ممتازون. يمكن أن يكون رايندرز لاعباً مهماً بالنسبة لنا، على الرغم من إهماله في بعض الأحيان».

وبعد تجربة العديد من التشكيلات في خط الوسط، كشف كومان عن توصله للتشكيلة المثالية، حيث قال: «لدينا خيارات، لكنني مقتنع بما يجب أن يكون عليه خط وسطنا عادة، ولكن هناك مباريات يمكننا فيها تغيير الأمور أيضاً». وعندما سُئل كومان، الذي توّج بكأس الأمم الأوروبية عام 1988 مع منتخب هولندا حينما كان لاعباً، عما إذا كان بإمكانه الكشف عن التشكيلة المثالية لخط وسط الفريق، قرر أن يبقي الأمر غامضاً، حيث قال للصحفيين: «سترون». وواجهت هولندا بعض الصعوبات خلال مشوارها في المجموعة السابعة للتصفيات، حيث أنهت مسيرتها في الصدارة، متقدمة بثلاث نقاط فقط على أقرب ملاحقيها منتخب بولندا، الذي تعادلت معه مرتين، بينما كان منتخب ليتوانيا خصماً صعباً للفريق البرتقالي، خلال زيارته للدولة الواقعة في منطقة البلطيق في سبتمبر الماضي. ورغم ذلك، بدا كومان مقتنعاً تماماً بفريقه، مع أنه لا يزال أمامه الكثير ليطوره قبل التواجد في كأس العالم، حيث أكد «لقد قلت منذ البداية إننا أفضل فريق في هذه المجموعة، وقد أثبتنا ذلك. لا يوجد فرق كثيرة أفضل منّا». واستدرك كومان قائلاً: «لكن بعض الأمور ينبغي أن تتحسن خلال لحظات المباراة، سواء كان ذلك التركيز أو غيره. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بأمور تكتيكية، ولكن يجب أن ندرك ما هو مطلوب للاستقرار. وهذا يعني أيضاً تحمل المسؤولية المتبادلة بطريقة إيجابية. هذا ما يجعلنا فريقاً أفضل».

وشدد كومان «لم ننتهِ بعد. ليس وكأننا سنقدم كأس عالم رائعة بالفعل. يجب أن تنتهي اللحظات السيئة، التي قد تكلفنا خسارة مباراة. لكنني لا أرى فرقاً كثيرة تتفوق علينا دائماً، لأننا أثبتنا ذلك أيضاً. هذا موجود، لكن ينبغي علينا أن نكون أكثر استقراراً في تلك اللحظات».

وأتمّ كومان تصريحاته قائلاً: «إذا نظرنا للتصفيات بأكملها، سنجد دولاً أكثر إبداعاً منّا، وتتفوق علينا بفارق هدف واحد. لكننا أثبتنا أيضاً في مباراتينا ضد إسبانيا أنهم لا يستطيعون الفوز علينا إلا بركلات الترجيح (بدوري أمم أوروبا في مارس الماضي). خلال مباراة في البطولة، قد يحدث هذا أيضاً. نحن نمتلك هذه الموهبة».

وبلغ منتخب هولندا كأس العالم للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد أن وصل للنهائيات أعوام 1934 و1938 و1974 و1978 و1990 و1994 و1998 و2006 و2010 و2014 و2022.