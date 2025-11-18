أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة

لندن/دبي (الاتحاد)

يحتفل نادي أرسنال لكرة القدم وشركة شوبا العقارية بمرور عامين على شراكتهما العالمية الناجحة، وجهودهما المشتركة لتطوير وتحسين «مركز شوبا العقارية للتدريب».

وانضمّت شوبا العقارية إلى عائلة أرسنال عام 2023، لتصبح إحدى شركائنا الرئيسيين، وحصلت على حقوق تسمية «مركز شوبا العقارية للتدريب» في منطقة لندن كولني، مع إضافة شعار شوبا العقارية على قمصان التدريب.

كما عملا معاً خلال عامين من الشراكة على تطوير منشأة التدريب عالمية المستوى، عبر إجراء تحسينات وتحديثات على مرافق تناول الطعام وغرف تبديل الملابس، مع إنشاء مبنى جديد مخصّص لفريق السيدات الأول، وتجديد المركز الإعلامي، وإضافة مرافق جديدة للساونا وغرف البخار.

وأطلقت سلسلة «فن التفاصيل» المؤلفة من أربع حلقات، والتي تسلّط الضوء على العمل الدقيق الذي يجري في مركز التدريب، لدعم أداء الفرق بأفضل صورة ممكنة.

وتجسّد هذه الجهود رؤيتنا المشتركة لتوفير بيئة داعمة لأعلى مستويات الأداء والتحضير والتعافي.

ومع بداية العام الثالث لهذه الشراكة، يتواصل العمل لترسيخ مكانة «مركز شوبا العقارية للتدريب» كمساحة تدريبية عالمية المستوى للاعبين والموظفين.

وقال أشيش باراخ، رئيس المجموعة التنفيذي للتسويق والمبيعات في شوبا العقارية: «تطورت شراكتنا مع نادي أرسنال على مدار العامين الماضيين إلى تكامل عميق فيما بيننا، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها معاً حتى الآن. ويستند تعاوننا إلى قيم التميُّز والدقة والأداء، ليتجاوز حدود الرياضة والأعمال العقارية، ويجسّد التزامنا المشترك بالحرفية العالية والابتكار والتحسين المستمر. ويشكّل مركز شوبا العقارية للتدريب دليلاً واضحاً على هذه القيم المشتركة، ورمزاً لرؤيتنا الهادفة إلى بناء بيئاتٍ مثالية داعمة للإبداع والمواهب. ومع بداية المرحلة التالية من رحلتنا، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير هذه المنشأة عالمية المستوى وتوطيد علاقتنا بعائلة أرسنال».

ومن جانبها، قالت جولييت سلوت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لنادي أرسنال: «يلعب شركاؤنا دوراً محورياً في دعم تطلعاتنا وأهدافنا، ونفخر بتعاوننا مع علامات تجارية هي الأفضل في مجالاتها. وشكّلت شوبا العقارية جزءاً رئيسياً في مسيرتنا على مدار العامين الماضيين، حيث وفّرت بيئة التدريب المثالية التي تمكّن موظفينا ولاعبينا من تقديم أفضل أداء ممكن، وساهمت في دعم رؤيتنا للفوز بالبطولات الكبرى. ونتطلع قدماً إلى مزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل».