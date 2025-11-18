الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»

فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
18 نوفمبر 2025 12:32

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً، والذي يقام يوم السبت المقبل، ويعد سادس سباقات القوارب الشراعية التي ينظمها النادي، بعدما سبق له إقامة الجولة الأولى للفئة نفسها، وسباقين لكل من فئتي 43 و60 قدماً.
وقامت إدارة السباق بتعميم رابط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، واعتماد تعليمات السباق الذي يشارك فيه جميع البحارة من أبناء دولة الإمارات فقط، وبلا يقل عن 3 بحارة على متن كل قارب، على أن يقام السباق لفئتي الناشئين والشباب، حيث يكون التسجيل لفئة الناشئين للمشاركين من 8 سنوات إلى 16 سنة، مع السماح بمشاركة بحار واحد فقط من فئة الشباب في قارب من فئة الناشئين، فيما يسمح بالتسجيل في فئة الشباب للمشاركين من أعمار 8 سنوات إلى 21 سنة، على أن يتم احتساب نقاط لفئة الناشئين على امتداد الموسم، شريطة أن يحافظ البحار على المشارك في الفئة العمرية نفسها لفئة الناشئين.
وتواصلت إدارة السباق مع النواخذة والبحارة المشاركين، خلال الأسبوع الجاري، لإطلاعهم على شروط وتعليمات السباق، وتعميم إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب فتح باب القياسات الفنية للقوارب المشاركة في المنافسات.
وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً، يعد من أهم السباقات التي يسعى من خلالها النادي إلى دعم المواهب الصاعدة من خلال تخصيصه لفئتي الناشئين والشباب الإماراتيين، ويتميز دائماً بتقديمه وجوهاً أثبتت نفسها بعد ذلك في سباقات الفئات الأعلى.
وقال: «يحرص النادي على مدار أكثر من ثلاثة عقود على ترسيخ مفهوم دعم المواهب في الرياضات البحرية، وتعزيز دوره المجتمعي في استقطاب الناشئين والشباب، ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم وتطويرها، ونتوقع أن نشهد سباقاً قوياً ومتميزاً يبرز مهارة هؤلاء البحارة الصغار، بينما يبحرون بالقوارب الشراعية أمام روعة شواطئ دبي».
وكانت الجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً، شهدت فوز القارب «زلزال» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، والقارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بفئة الناشئين.

نادي دبي للرياضات البحرية
سباق المحامل الشراعية
