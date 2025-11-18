الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليبرون يعود إلى تدريبات ليكرز للمرة الأولى

ليبرون يعود إلى تدريبات ليكرز للمرة الأولى
18 نوفمبر 2025 13:44

لوس أنجلوس (أ ف ب)
اقترب النجم ليبرون جيمس من العودة إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بعد غيابه عن جميع مباريات هذا الموسم، بعد أن خاض حصته التدريبية الكاملة الأولى مع لوس أنجلوس ليكرز، الاثنين.
ولم يشارك ابن الـ 40 عاماً في أي مباراة هذا الموسم، بعدما أبعدته إصابة في عرق النسا الشهر الماضي، وهي المرة الأولى في مسيرة «الملك» التي يغيب فيها عن الأسابيع الافتتاحية للموسم.
وخاض النجم المخضرم تمارينه الجماعية الأولى على ملعب ليكرز المخصص للتدريبات الاثنين، وبات خياراً محتملاً للمشاركة، عندما يستضيف ليكرز نظيره يوتا جاز الثلاثاء.
وقال جيمس للصحفيين إن جدول مشاركته سيتحدّد بناء على تقدُّم تعافيه من الحصة التدريبية الاثنين.
وأوضح نجم كليفلاند كافالييرز وميامي هيت: «لقد كنا نتعامل مع الأمر حرفياً دقيقة بدقيقة، ساعة بساعة، وخطوة خطوة طوال هذه العملية».
وأضاف: «سنرى كيف أشعر هذا العصر، وكيف سأكون الليلة. وعندما أستيقظ صباحاً، سيكون لدينا على الأرجح تدريب خفيف قبل المباراة. لذا، علينا فقط متابعة كيف يستجيب الجسم خلال الـ 24 ساعة المقبلة وما بعدها».
من جهته، قال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك: إن وضع جيمس لمباراة الثلاثاء «سيحدد لاحقاً»، لكنه قال إن عودته إلى التمارين كانت بمثابة استقطاب «لاعب جديد».
وقال ريديك: «كان رائعاً أن يكون معنا ضمن المجموعة... إنها المرة الأولى هذا الموسم التي يتواجد فيها جميع اللاعبين الأربعة عشر في تدريباتنا».
وأضاف: «من الجيد أن تكون المجموعة كلها معاً وتستعيد توازنها».
وتابع: «أعلم أنه متحمس للعب وللعودة»، مضيفاً: «علينا أن نرى كيف يستجيب اليوم، وكيف سيشعر صباح الغد».
في المقابل، اعترف جيمس بمعاناته لتقبّل فكرة الغياب عن الأسابيع الأولى من الموسم.
ونوّه: «الأمر بالتأكيد صعب للغاية. لم يحدث في حياتي منذ أن بدأت ممارسة اللعبة أن فاتتني بداية الموسم».
وأضاف: «لقد كانت تجربة اختبار للعقلية، لكنني مُهيأ لذلك وقد بذلت الجهد، سواء ذهنياً أو بدنياً، محاولاً تجهيز نفسي للانضمام مجدداً إلى الفريق».
استهل ليكرز موسمه بتحقيق عشرة انتصارات مقابل 4 هزائم، ليحتل المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية.

