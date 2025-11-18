أكبر عَلَمين في «جذع النخلة» رسالة أخوّة قبل قمة العراق والإمارات



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية اكتمال الاستعدادات لرفع أكبر عَلَمين عراقي وإماراتي في استاد البصرة الدولي، الذي يستضيف في الثامنة مساء اليوم المواجهة المرتقبة بين «أسود الرافدين» و«الأبيض» في إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر بيان صادر عن الأولمبية العراقية أن المبادرة تأتي تعبيراً عن روح الاحترام المتبادل وتعزيز الروابط الرياضية بين البلدين، وسط ترقب جماهيري كبير للأجواء الاحتفالية التي ستسبق اللقاء المرتقب بين المنتخبين الشقيقين.

وأطلقت الأولمبية العراقية حملة «ملعبنا أبيض» بالتزامن مع المباراة، حيث سيتم توزيع عدد كبير من القمصان والبوسترات التي تجمع عَلَمي العراق والإمارات، بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة تهدف إلى حشد الجمهور وتنسيق الجهود لضمان ظهور ملعب البصرة الدولي بأبهى صورة.

وأشار البيان إلى أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والجماهير سينعكس بصورة إيجابية على أداء المنتخب العراقي، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية إظهار روح الأخوة والضيافة تجاه المنتخب الإماراتي، لافتاً إلى أن البصرة اعتادت أن تكون محطة رياضية محفوفة بالترحيب والاحترام للفرق الزائرة.

ويحجز الفائز في مباراة الليلة بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي، في حين سيؤدي التعادل بأي نتيجة إلى الاحتكام للأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

وينتظر المتأهل نتيجة قرعة الملحق العالمي التي تُسحب في 20 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة 6 منتخبات هي: ممثل آسيا (الفائز من مباراة اليوم)، الكونجو من أفريقيا، بوليفيا ممثلاً عن اتحاد أميركا الجنوبية، كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، إلى جانب منتخبين من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).