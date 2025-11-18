الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا وكلباء «حبايب» في تجربة الاستعداد للدوري

دبا وكلباء «حبايب» في تجربة الاستعداد للدوري
18 نوفمبر 2025 14:30

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

أخبار ذات صلة
دبا وكلباء جاهزان للدوري بـ«الودية المفيدة»
هيثم القاسمي يتوج الفائزين في ختام «كلباء الشاطئية»

تعادل فريقا دبا الفجيرة واتحاد كلباء بنتيجة 1-1 في مواجهة ودية قوية جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث اتسمت التجربة بالنديّة والانضباط التكتيكي من الجانبين.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة من اللاعبين، بهدف منح الجهازين الفنيين فرصة للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية، والتأكد من جاهزية العناصر الأساسية والبديلة قبل عودة المباريات الرسمية.
ويستعد دبا الفجيرة لخوض مواجهة مهمة أمام الوحدة في الجولة المقبلة، بينما يتأهب اتحاد كلباء لملاقاة البطائح، حيث شكّل اللقاء اختباراً مفيداً لخطط المدربين وتقييم حالة الفرق خلال فترة التوقف.
وأبدى مدربا دبا وكلباء ارتياحهما من المستوى العام، مؤكدَين أن التجربة جاءت مثمرة وأسهمت في تعزيز جاهزية اللاعبين قبل استئناف الدوري.

دبا الفجيرة
البطائح
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©