دبا وكلباء «حبايب» في تجربة الاستعداد للدوري



فيصل النقبي (الفجيرة)

تعادل فريقا دبا الفجيرة واتحاد كلباء بنتيجة 1-1 في مواجهة ودية قوية جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث اتسمت التجربة بالنديّة والانضباط التكتيكي من الجانبين.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من اللاعبين، بهدف منح الجهازين الفنيين فرصة للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية، والتأكد من جاهزية العناصر الأساسية والبديلة قبل عودة المباريات الرسمية.

ويستعد دبا الفجيرة لخوض مواجهة مهمة أمام الوحدة في الجولة المقبلة، بينما يتأهب اتحاد كلباء لملاقاة البطائح، حيث شكّل اللقاء اختباراً مفيداً لخطط المدربين وتقييم حالة الفرق خلال فترة التوقف.

وأبدى مدربا دبا وكلباء ارتياحهما من المستوى العام، مؤكدَين أن التجربة جاءت مثمرة وأسهمت في تعزيز جاهزية اللاعبين قبل استئناف الدوري.