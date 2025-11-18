الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
10 ميداليات لأندية الشارقة للمرأة في بطولة قطر للتايكواندو

10 ميداليات لأندية الشارقة للمرأة في بطولة قطر للتايكواندو
18 نوفمبر 2025

 
الشارقة (الاتحاد)
أضافت أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إنجازاً جديداً إلى سجلها الرياضي المشرّف، بعد تألق لاعباتها في بطولة قطر المفتوحة الخامسة للتايكواندو، التي استضافتها قاعة لوسيل بالعاصمة الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، بمشاركة أندية تمثل 15 دولة هي: الإمارات، السعودية، العراق، عُمان، كوريا، أوزبكستان، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، مصر، تونس، فلسطين، والهند، وأحرزت اللاعبات 10 ميداليات.
في فئة الزهرات، سجّلت أندية الشارقة لرياضة المرأة حضوراً لافتاً على بساط التايكواندو، بعد أن نجحت لاعباتها في حصد ثلاث ميداليات برونزية، عبر كل من ميثاء محمد حبيب من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في وزن 27 كجم، والعنود علي الطنيجي من نادي خورفكان الرياضي للمرأة في وزن 40 كجم، إضافة إلى غنيمة محمد الشراري من نادي كلباء التي توّجت بالبرونزية في وزن 27 كجم.
أما في فئة الناشئات، فقد واصلت لاعبات أندية الشارقة لرياضة المرأة تألقهن بتحقيق ست ميداليات ملوّنة، منها ثلاث ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية واحدة.
وافتتحت اللاعبة يمنى ياسر من نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإنجازات بإحراز الذهبية في وزن 41 كجم، ثم تبعتها زميلتها شما محمد، التي حققت ذهبية وزن 59 كجم، فيما أضافت تالين ويلي ذهبية ثالثة في وزن 55 كجم. كما توّجت دانة خميس من نادي خورفكان بالميدالية الفضية في وزن 59 كجم، فيما أحرزت هند أسامة من نادي كلباء فضية وزن 41 كجم، واختُتمت مشاركة المؤسسة في هذه الفئة بتتويج صالحة سعد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية البرونزية في وزن 51 كجم.
وأسفرت منافسات فئة الآنسات، عن فوز اللاعبة ياسمين ياسر من نادي كلباء بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 68 كجم، مقدّمةً أداءً مميزاً، يعكس جاهزيتها الفنية ومستوى التطور الذي وصلت إليه لاعبات أندية المؤسسة في مختلف الفئات.

