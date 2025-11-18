30 مشاركاً «تمهيدي» ماراثون رحلة الهجن



دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات النسخة السابعة من التمهيدي الأول لماراثون رحلة الهجن، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم، وشهد السباق التمهيدي الأول الذي امتد لمسافة 1200 متر، مشاركة 30 متسابقاً من 23 جنسية مقيمة على أرض دولة الإمارات.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسة، حيث توّجت «أليكسيس هو» من الصين في فئة وزن الفردة، بينما حلّت البريطانية «لورا كريستينا» في المركز الثاني، وجاءت الاستونية «لورا عزت» بالمركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح للسيدات، فقد تمكنت البولندية «باربارا ليفاستري» من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت الفرنسية «‎سيليني جيرالدين» في المركز الثاني، والبيلاروسية مارينا بانشانكا في المركز الثالث.

وتمكن الكندي اسكندر بن احمد من حصد لقب الرجال بتحقيقه المركز الأول، أما المركز الثاني فذهب إلى ناتانيل ازاركون من الفلبين، وجاء الروسي إيفان كوفالينكو في المركز الثالث.

وتوج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وسعيد حميد الرزي الشامسي من نادي دبي لسباقات الهجن.

وعن هذا الحدث تحدث عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قائلاً: يمثل ماراثون رحلة الهجن أحد أهم البرامج التي نعتز بها في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فهو يعكس رؤيتنا في تقديم الموروث الإماراتي للعالم بطريقة عصرية تُبرز قيمة الهجن رمزاً وطنياً متجذّراً في تاريخ الإمارات وثقافتها، ومن خلال هذه الفعالية، نعمل على نقل جانب أصيل من الهوية الإماراتية للمشاركين من مختلف الجنسيات، وتعزيز فهمهم للعلاقة التاريخية التي جمعت الإنسان بالإبل، وجعلتها جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن.

شهد الماراثون حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف الجاليات الأجنبية المقيمة في دبي، ومن مختلف الأعمار، حيث توافدوا إلى المضمار للاستمتاع بالأجواء الحماسية ومؤازرة المتسابقين، في مشهد جميل يعكس روح التلاحم والتعايش على أرض دولة الإمارات، حيث تجتمع الأسر والمجتمعات على حب رياضة تراثية عريقة تمثل أحد أهم مكونات الهوية الإماراتية، وعمق ارتباطها بماضي الأجداد.