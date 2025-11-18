سلمان بن إبراهيم: آسيا جاهزة لصناعة تاريخ عالمي في كرة الصالات



كوالالمبور (د ب أ)

مع استعداد الفلبين لاستضافة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات، أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تاريخها، دعا الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، ممثلي الاتحاد القاري من المنتخبات المشاركة لإبراز مواهبهم اللافتة.

وأكد الشيخ سلمان في الوقت ذاته ثقته الكاملة باللجنة المحلية المنظمة وقدرتها على تقديم نسخة أولى استثنائية من كأس العالم للسيدات بكرة الصالات. وتقام البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من نخبة المنتخبات العالمية في كرة الصالات للسيدات، تتنافس على اللقب الكبير.

ويقود مسيرة القارة منتخب اليابان، بطل كأس آسيا لكرة الصالات للسيدات 2025 في الصين، إلى جانب تايلاند التي بلغت النهائي للمرة الأولى، وإيران صاحبة المركز الثالث، وجميع هذه المنتخبات مصنّفة ضمن أفضل عشرة منتخبات في التصنيف العالمي، إضافة إلى منتخب الفلبين المضيف، حيث تقام جميع المباريات في صالة فيل سبورتس أرينا بمدينة باسيج في مانيلا.

وقال الشيخ سلمان: «تمثل كأس العالم للسيدات لكرة الصالات نقطة تحول للعبة على المستوى العالمي، وآسيا فخورة بأن يسند إليها هذا الشرف لتلعب دوراً محورياً في هذه الرحلة التاريخية». وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى لاتحاد الكرة الفلبيني واللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم كل التوفيق والنجاح، ونحن على ثقة بأن آسيا باتت في موقع قوي وجاهزة لصناعة المزيد من التاريخ في كرة الصالات العالمية».

وأردف «أدعو جميع لاعباتنا ومنتخباتنا لاستلهام الإلهام من نظيراتهن في كرة القدم للسيدات، اللواتي أصبحن بالفعل بين الأفضل في العالم. أعلم أن كثيراً من لاعبات كرة الصالات في قارتنا كن ينتظرن هذه المنصة منذ زمن طويل، لذلك لا شك لدي بأنهن سيغتنمن اللحظة ليرفعن اسم قارة آسيا عالياً».

ومن المتوقع أن يعيش المنتخب الفلبيني أجواء حماسية يوم الجمعة المقبل، عندما يستهل مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة بولندا، التي خطفت بطاقة التأهل للنهائيات بطريقة مثيرة بعد هدف تعادل في اللحظات الأخيرة أمام فنلندا في التصفيات الأوروبية.

ويلتقي المنتخب الفلبيني بعد ذلك مع المغرب، بطل النسخة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا للسيدات بكرة الصالات في أبريل الماضي، وذلك في 24 نوفمبر الحالي، على أن يختتم مباريات المجموعة يوم 27 من ذات الشهر أمام الأرجنتين، وصيف بطولة كوبا أميركا للسيدات بكرة الصالات.