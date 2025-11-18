الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي إكستريم» تحقق نجاحاً باهراً في «نسخة العين»

«أبوظبي إكستريم» تحقق نجاحاً باهراً في «نسخة العين»
18 نوفمبر 2025 16:00

 
العين (الاتحاد)
استقطبت بطولة أبوظبي إكستريم بنسختها الحادية عشرة، التي أقيمت في منطقة العين، اهتماماً عالمياً واسعاً وحضوراً جماهيرياً حاشداً لمتابعة نزالاتها القوية في رياضتي الجرابلينج والجوجيتسو، واختتمت البطولة، التي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعالياتها 14 نوفمبر، بعد 10 نزالات بمشاركة 20 رياضي ورياضية من نخبة المواهب المحلية والعالمية.
ويسهم هذا الحدث، الذي أصبح جزءاً مهماً من أجندة أبوظبي الحافلة بالبطولات الرياضية، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لرياضات النزال، خاصة أن هذه البطولة انطلقت من قلب أبوظبي لتصل إلى مختلف مدن وعواصم العالم، وتصبح واحدة من أبرز الفعاليات، التي يتطلع إليها أبطال ونجوم الجوجيتسو والجرابلينج.
كما شهدت البطولة زخماً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور من مختلف دول العالم مع أبرز لحظاتها عبر التعليقات والمشاركات، مما أسهم في زيادة انتشارها وترسيخ حضورها الرقمي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رائدة لمتابعة أهم فعاليات رياضات النّزال عالمياً.
وقال طارق البحري، نائب مدير عام شركة الرؤية العالمية للاستثمار: «يعكس نجاح هذه النسخة مدى التطور الذي حققته بطولة أبوظبي إكستريم في وقت قصير. فقد ساهم الجميع، من الرياضيين إلى المنظمين والجماهير، في جعل هذا الحدث إنجازاً آخر في مسيرة تطور رياضات النزال. ونحن فخورون برؤية البطولة تنمو عالمياً، بينما تواصل ترسيخ مكانتها على مستوى الدولة».
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الاستعدادات والترتيبات تجري حالياً لإطلاق النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي إكستريم، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

