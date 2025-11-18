أوتار الركبة تجبر ألكاراز على الانسحاب من كأس ديفيز

مدريد (أ ب)

قرّر كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة مع الفريق الإسباني بالأدوار النهائية لبطولة كأس ديفيز للتنس، التي تنطلق بمدينة بولونيا الإيطالية، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكشف النجم الإسباني أن القرار جاء بناء على توصية الأطباء، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: «يؤسفني بشدة أن أعلن أنني لن أتمكّن من اللعب مع إسبانيا في كأس ديفيز في بولونيا. أعاني من تورم في أوتار الركبة اليمنى، والتوصية الطبية هي عدم المشاركة». وتعرّض ألكاراز للإصابة خلال البطولة الختامية لاتحاد محترفي التنس الأسبوع الماضي، وتم تشخيص إصابته بإجهاد عضلي وتورُّم في أوتار الركبة اليمنى.

وأضاف ألكاراز أنه يعود إلى الوطن وهو «بقلب مثل». أكد النجم الشاب «لطالما قلت إن اللعب مع إسبانيا هو أعظم شيء بالنسبة لي، وكنت أتطلع حقاً لمساعدة الفريق على التنافس من أجل التتويج بلقب كأس ديفيز».

وشارك ألكاراز لأول مرة في كأس ديفيز عام 2022 ويملك سجلاً إجمالياً قدره 6 انتصارات مقابل خسارتين، من بينها 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة في منافسات الفردي. كما لم يشارك ألكاراز في نسخة كأس ديفيز عام 2023 بسبب مشاكل في اللياقة البدنية.

وكان من المقرر أن يقود ألكاراز الفريق الإسباني ضد نظيره التشيكي، المصنف رابعاً، في دور الثمانية بالمسابقة، بعد غد الخميس، سعياً للفوز بكأس ديفيز لأول مرة.

وفي العام الماضي، ودع ألكاراز والفريق الإسباني البطولة من دور الثمانية، الذي يعد أولى الأدوار النهائية، رغم إقامة المنافسات بمدينة ملقة الإسبانية، مما أفسد المباراة الأخيرة في مسيرة مواطنه رافاييل نادال الحافلة.

وصرح ألكاراز «22 عاماً» بأنه يتمنى «الفوز بكأس ديفيز يوماً ما لأنها بطولة بالغة الأهمية بالنسبة لي». وستكون مهمة إسبانيا صعبة بالفعل، حيث يتعين عليها مواجهة فريقاً تشيكياً يضم اثنين من أفضل 20 لاعباً في العالم حالياً، هما جيري ليهيكا وياكوب مينسيك.

وكان منتخب التشيك أطاح بمنتخب الولايات المتحدة بالدور التمهيدي للمسابقة في سبتمبر الماضي.

يذكر أن ألكاراز ضمن أول أمس الأحد صدارة التصنيف العالمي الختامي للاعبين التنس هذا العام قبل خسارته أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر بنتيجة 7/ 6 (7/ 4) و7/ 5 في المباراة النهائية للبطولة الختامية، علماً بأنه أنهى عام 2022 في صدارة التصنيف العالمي، حيث كان أصغر لاعب سناً يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق بعمر 19 عاماً.

وتوج ألكاراز هذا العام ببطولتي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وأميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ضمن البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، علما بأنه يمتلك ستة ألقاب في المسابقات الكبرى.