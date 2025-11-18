الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوتار الركبة تجبر ألكاراز على الانسحاب من كأس ديفيز

أوتار الركبة تجبر ألكاراز على الانسحاب من كأس ديفيز
18 نوفمبر 2025 16:11

مدريد (أ ب)
قرّر كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة مع الفريق الإسباني بالأدوار النهائية لبطولة كأس ديفيز للتنس، التي تنطلق بمدينة بولونيا الإيطالية، بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وكشف النجم الإسباني أن القرار جاء بناء على توصية الأطباء، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: «يؤسفني بشدة أن أعلن أنني لن أتمكّن من اللعب مع إسبانيا في كأس ديفيز في بولونيا. أعاني من تورم في أوتار الركبة اليمنى، والتوصية الطبية هي عدم المشاركة». وتعرّض ألكاراز للإصابة خلال البطولة الختامية لاتحاد محترفي التنس الأسبوع الماضي، وتم تشخيص إصابته بإجهاد عضلي وتورُّم في أوتار الركبة اليمنى.
وأضاف ألكاراز أنه يعود إلى الوطن وهو «بقلب مثل». أكد النجم الشاب «لطالما قلت إن اللعب مع إسبانيا هو أعظم شيء بالنسبة لي، وكنت أتطلع حقاً لمساعدة الفريق على التنافس من أجل التتويج بلقب كأس ديفيز».
وشارك ألكاراز لأول مرة في كأس ديفيز عام 2022 ويملك سجلاً إجمالياً قدره 6 انتصارات مقابل خسارتين، من بينها 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة في منافسات الفردي. كما لم يشارك ألكاراز في نسخة كأس ديفيز عام 2023 بسبب مشاكل في اللياقة البدنية.
وكان من المقرر أن يقود ألكاراز الفريق الإسباني ضد نظيره التشيكي، المصنف رابعاً، في دور الثمانية بالمسابقة، بعد غد الخميس، سعياً للفوز بكأس ديفيز لأول مرة.
وفي العام الماضي، ودع ألكاراز والفريق الإسباني البطولة من دور الثمانية، الذي يعد أولى الأدوار النهائية، رغم إقامة المنافسات بمدينة ملقة الإسبانية، مما أفسد المباراة الأخيرة في مسيرة مواطنه رافاييل نادال الحافلة.
وصرح ألكاراز «22 عاماً» بأنه يتمنى «الفوز بكأس ديفيز يوماً ما لأنها بطولة بالغة الأهمية بالنسبة لي». وستكون مهمة إسبانيا صعبة بالفعل، حيث يتعين عليها مواجهة فريقاً تشيكياً يضم اثنين من أفضل 20 لاعباً في العالم حالياً، هما جيري ليهيكا وياكوب مينسيك.
وكان منتخب التشيك أطاح بمنتخب الولايات المتحدة بالدور التمهيدي للمسابقة في سبتمبر الماضي.
يذكر أن ألكاراز ضمن أول أمس الأحد صدارة التصنيف العالمي الختامي للاعبين التنس هذا العام قبل خسارته أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر بنتيجة 7/ 6 (7/ 4) و7/ 5 في المباراة النهائية للبطولة الختامية، علماً بأنه أنهى عام 2022 في صدارة التصنيف العالمي، حيث كان أصغر لاعب سناً يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق بعمر 19 عاماً.
وتوج ألكاراز هذا العام ببطولتي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وأميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ضمن البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، علما بأنه يمتلك ستة ألقاب في المسابقات الكبرى.

أخبار ذات صلة
سينر يشعر بالأفضلية رغم فقدانه للصدارة الدولية
«الخسارة الختامية» لم تحرم ألكاراز من الصدارة العالمية
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
كأس ديفيز
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©