الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزير الرياضة المصري: هدفنا تحقيق إنجاز جديد في أولمبياد لوس أنجلوس

وزير الرياضة المصري: هدفنا تحقيق إنجاز جديد في أولمبياد لوس أنجلوس
18 نوفمبر 2025 16:58

 
القاهرة (د ب أ)
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن ملف المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن أولوياته، وقال صبحي إنه حرص على متابعة مستجدات استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».
وأضاف صبحي أن الوزارة تتحرك خلال الفترة الحالية بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتأهيل المنتخبات الوطنية للأولمبياد، من خلال عمل تكاملي مع اللجنة الأولمبية، يركّز على تقييم برامج الإعداد، ومراجعة معسكرات المنتخبات، ومتابعة الحالة الفنية والطبية للاعبين، لضمان الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الدورة.
وأوضح أن الدولة تضع ملف المشاركة في «لوس أنجلوس 2028» ضمن أولوياتها، وأن العمل يجري وفق خطة علمية واضحة تهدف لتعظيم فرص المنافسة وتحقيق إنجازات جديدة باسم مصر، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في توفير الدعم الفني واللوجيستي لكل الاتحادات، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الميداليات العالمية والأولمبية.

