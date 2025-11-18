كامادا يقود اليابان لتخطي بوليفيا ودياً

طوكيو(أ ف ب)

قاد دايتشي كامادا منتخب اليابان للفوز على ضيفه البوليفي 3-0 الثلاثاء في طوكيو، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، لتنهي بلاده العام بشكل إيجابي.

وسجل كامادا الذي لم يجد طريقه حتى الآن إلى الشباك مع فريقه كريستال بالاس الإنجليزي هذا الموسم، هدفاً رائعاً بقدمه اليسرى في الدقيقة الخامسة على الملعب الوطني في العاصمة.

وأضاف البديل شوتو ماتشينو هدفاً آخر في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف البديل الآخر كيتو ناكامورا الهدف الثالث.

منح هذا الفوز اليابان انتصارها الودي الثالث توالياً، بينها الأول على الإطلاق أمام البرازيل، لتظهر أنها قادرة على تحقيق نتائج جيدة في مونديال الصيف المقبل الذي لم تتأهل إليه بوليفيا مباشرة عبر تصفيات أميركا الجنوبية بعد حلولها سابعة في المجموعة الموحدة، لكن ستحصل على فرصة ثانية من خلال الملحق الدولي المقرر في مارس.

أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو الذي خاض مباراته المئة مع المنتخب، سبعة تغييرات على الفريق الذي فاز على غانا 2-0 في مباراة الجمعة الودية.

أضاع المهاجم كوكي أوجاوا الذي حصل على فرصة نادرة للبدء على حساب المهاجم الأساسي آياسي أويدا، فرصة ذهبية في الدقيقة الثانية عندما كان أمامه الحارس فقط.

علم كامادا زميله درساً في إنهاء الهجمات بعد ثلاث دقائق، حين استلم الكرة على صدره قبل أن يسددها في الشباك.

وحال الحارس غييرمو فيسكارا دون وصول أوجاوا إلى شباكه عندما تصدى لرأسية المهاجم التي ارتطمت بالعارضة، قبل أن تسقط المرة أمام تاكومي مينامينو الذي فشل في ترجمة المتابعة إلى هدف.

وكاد فرناندو نافا أن يسجل من أول هجمة لبوليفيا بعد مرور نصف ساعة على البداية، مستغلاً تراخي الدفاع الياباني، لكن من دون توفيق.

أضاف ماتشينو الهدف الثاني لليابان بعد دقائق من دخوله كبديل، حيث حول عرضية ناكامورا من مسافة قريبة.

أضاف ناكامورا هدفاً آخر بعدما صنع لنفسه المساحة ببعض المهارات الرشيقة، قبل أن يسدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.