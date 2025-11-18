الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» نقلة نوعية في مسيرة المشاركين

«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» نقلة نوعية في مسيرة المشاركين
18 نوفمبر 2025 17:17


أبوظبي (وام)
أكد عدد من أولياء أمور لاعبي الجوجيتسو المشاركين في منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن مشاركة أبنائهم في البطولة تمثّل نقلة نوعية في مسيرتهم الرياضية، ودافعاً قوياً نحو مستقبل واعد في هذه الرياضة.
وأوضح أولياء الأمور أن فوائد ممارسة الجوجيتسو تجاوزت الجانب الرياضي لتسهم في تطوير شخصية اللاعبين، ورفع مستوياتهم العلمية، وتنمية مهاراتهم الحياتية، بما يعزّز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة ومسؤولية.
وقال الدكتور محمد أبو زهرا، والد اللاعب سامر، إن ابنه يمارس الجوجيتسو منذ عامين، وإن التجربة أسهمت بوضوح في صقل مهاراته وبناء ثقته بنفسه. وأضاف أن دعم الدولة لهذه الرياضة ومنحها مكانة متميزة شجّع الأطفال على الإقبال عليها، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي يتمثل في بناء شخصية قادرة على المنافسة في المستويات العالمية، والاعتماد على النفس، وتمثيل الوطن بأفضل صورة، لافتاً إلى أن «عالمية أبوظبي» تشكّل فرصة مثالية للاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم.
من جهته، عبّر البرازيلي ليو ماتارونا، والد اللاعب الناشئ هوجو، عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، مؤكداً أن البطولة تُعد منصة عالمية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم ممن يحملون الشغف ذاته وروح المنافسة نفسها. وأشار إلى أن ما يجري خلف الكواليس يعكس قيم الصداقة والتفاعل الإيجابي بين المشاركين، مؤكداً أن الجوجيتسو تُعَد مدرسة متكاملة في الاحترام، والثقة بالنفس، والقدرة على مواجهة تحديات الحياة، وأن الإمارات تقدم نموذجاً مُلهماً من خلال تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.
أما البرازيلي جوليان، والد اللاعب برينو، فأوضح أن ابنه يمارس اللعبة منذ الصغر وأن التدريب المتواصل جعله أكثر نضجاً واستعداداً، لافتاً إلى أن مشاركته في بطولة تضم نخبة اللاعبين من مختلف الدول تمنحه خبرات غير مسبوقة، وتضفي على التجربة بعداً رياضياً وإنسانياً غنياً.
كما أكد واين، والد اللاعب جاك واين من أكاديمية بايرون باي الأسترالية، أن الجوجيتسو تُعد من أهم الرياضات المفيدة للأطفال لما تمنحهم من هدوء وتركيز ومرونة داخل البساط وخارجه، مشيداً بالأجواء الودية والترحيبية في أبوظبي، والتي ساعدت ابنه على خوض تدريبات إضافية قبل بدء المنافسات.
من جانبه، أكد اللاعب جاك واين أن شغفه بالجوجيتسو بدأ منذ الطفولة بدعم من والده، مشيراً إلى أنها أصبحت جزءاً أساسياً من حياته اليومية، لما توفره له من قوة ذهنية ولياقة بدنية وقدرة على التكيف مع تحديات الحياة.

أخبار ذات صلة
روجر ماير في الـ 69 يثبت أن الجوجيتسو رياضة تكافئ المخلصين
«الأساتذة» ترفع الحماس في «عالمية» محترفي الجوجيتسو
الجوجيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©