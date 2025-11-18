«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» نقلة نوعية في مسيرة المشاركين



أبوظبي (وام)

أكد عدد من أولياء أمور لاعبي الجوجيتسو المشاركين في منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن مشاركة أبنائهم في البطولة تمثّل نقلة نوعية في مسيرتهم الرياضية، ودافعاً قوياً نحو مستقبل واعد في هذه الرياضة.

وأوضح أولياء الأمور أن فوائد ممارسة الجوجيتسو تجاوزت الجانب الرياضي لتسهم في تطوير شخصية اللاعبين، ورفع مستوياتهم العلمية، وتنمية مهاراتهم الحياتية، بما يعزّز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة ومسؤولية.

وقال الدكتور محمد أبو زهرا، والد اللاعب سامر، إن ابنه يمارس الجوجيتسو منذ عامين، وإن التجربة أسهمت بوضوح في صقل مهاراته وبناء ثقته بنفسه. وأضاف أن دعم الدولة لهذه الرياضة ومنحها مكانة متميزة شجّع الأطفال على الإقبال عليها، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي يتمثل في بناء شخصية قادرة على المنافسة في المستويات العالمية، والاعتماد على النفس، وتمثيل الوطن بأفضل صورة، لافتاً إلى أن «عالمية أبوظبي» تشكّل فرصة مثالية للاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم.

من جهته، عبّر البرازيلي ليو ماتارونا، والد اللاعب الناشئ هوجو، عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، مؤكداً أن البطولة تُعد منصة عالمية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم ممن يحملون الشغف ذاته وروح المنافسة نفسها. وأشار إلى أن ما يجري خلف الكواليس يعكس قيم الصداقة والتفاعل الإيجابي بين المشاركين، مؤكداً أن الجوجيتسو تُعَد مدرسة متكاملة في الاحترام، والثقة بالنفس، والقدرة على مواجهة تحديات الحياة، وأن الإمارات تقدم نموذجاً مُلهماً من خلال تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.

أما البرازيلي جوليان، والد اللاعب برينو، فأوضح أن ابنه يمارس اللعبة منذ الصغر وأن التدريب المتواصل جعله أكثر نضجاً واستعداداً، لافتاً إلى أن مشاركته في بطولة تضم نخبة اللاعبين من مختلف الدول تمنحه خبرات غير مسبوقة، وتضفي على التجربة بعداً رياضياً وإنسانياً غنياً.

كما أكد واين، والد اللاعب جاك واين من أكاديمية بايرون باي الأسترالية، أن الجوجيتسو تُعد من أهم الرياضات المفيدة للأطفال لما تمنحهم من هدوء وتركيز ومرونة داخل البساط وخارجه، مشيداً بالأجواء الودية والترحيبية في أبوظبي، والتي ساعدت ابنه على خوض تدريبات إضافية قبل بدء المنافسات.

من جانبه، أكد اللاعب جاك واين أن شغفه بالجوجيتسو بدأ منذ الطفولة بدعم من والده، مشيراً إلى أنها أصبحت جزءاً أساسياً من حياته اليومية، لما توفره له من قوة ذهنية ولياقة بدنية وقدرة على التكيف مع تحديات الحياة.