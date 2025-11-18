الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي وسان جيرمان.. نزاع القضائي بقيمة 800 مليون دولار

مبابي وسان جيرمان.. نزاع القضائي بقيمة 800 مليون دولار
18 نوفمبر 2025 18:28

 
باريس (أ ب)


يبدو أن لا النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، ولا ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، مستعد للتراجع مع وصول نزاعهما القانوني إلى ذروة جديدة، مع وجود مبالغ طائلة سيتم دفعها على المحك.

أخبار ذات صلة
دعاوى متبادلة بمئات الملايين بين مبابي وسان جيرمان!
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»

وترافع محامو كلا الطرفين أمس الاثنين أمام محكمة صناعية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث طالب كل منهما بمئات الملايين من اليورو من الآخر سعياً لتسوية خلافهما بشأن نهاية عقد اللاعب قبل انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في صيف عام 2024.
ووسط اتهامات بالتنمر والخيانة والمضايقة التي أحاطت بانهيار علاقتهما، نستعرض في السطور التالية أبعاد هذه القضية البالغة قيمتها 800 مليون دولار. وتحولت ما كانت يوماً قصة حب بين اللاعب الفائز بكأس العالم عام 2018 وبطل أوروبا الحالي، إلى علاقة متوترة عندما قرر مبابي في عام 2023 عدم تمديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2024، ويدعي سان جيرمان أن هذا القرار حرم النادي من مبلغ انتقال مغر، على الرغم من أنه عرض عليه أغلى عقد في تاريخ الفريق عندما وقع عقداً جديداً عام 2022، لكن تم استبعاده من جولة تحضيرية للموسم الجديد، واضطر للتدرب مع اللاعبين البدلاء.
وغاب مبابي عن المباراة الافتتاحية للموسم في الدوري آنذاك، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية للموسم الأخير بعد مناقشات مع النادي، وهي محادثات أصبحت الآن محور النزاع. ويتهم نادي العاصمة الفرنسية مبابي بالتراجع عن الاتفاق الذي جرى في أغسطس 2023 التي يزعم فيها أنه تضمن تخفيضاً في راتبه في حال رحيله عن الفريق في صفقة انتقال حر، وهي اتفاقية يقول باريس سان جيرمان إنها كانت تهدف إلى حماية استقراره المالي.
ويزعم سان جيرمان أن مبابي أخفى قراره بعدم تمديد عقده مع النادي لما يقارب 11 شهراً، وتحديداً في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مما حال دون إتمام صفقة انتقاله وتسبب في أضرار مالية جسيمة، كما يتهمه النادي بانتهاك الالتزامات التعاقدية ومبادئ حسن النية والولاء.
في المقابل، يشدد فريق مبابي على أن باريس سان جيرمان لم يقدم على الإطلاق أي دليل على موافقة قائد منتخب فرنسا على التنازل عن أي مدفوعات، ويدعي محاموه أن النادي لم يدفع رواتب ومكافآت أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024 كما يسعى دفاع مبابي لإعادة تصنيف عقده محدد المدة إلى عقد دائم، مما قد يؤدي إلى تعويضات، كما يتهم اللاعب إدارة النادي بالتحرش المعنوي به، مشيراً إلى معاملته السيئة أثناء غيابه عن الملاعب.

سان جيرمان
مبابي
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©