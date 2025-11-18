الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب لبنان يهزم بروناي بثلاثية في تصفيات كأس آسيا

منتخب لبنان يهزم بروناي بثلاثية في تصفيات كأس آسيا
18 نوفمبر 2025 19:05

 
بندر سري (د ب أ)

تغلب منتخب لبنان على مضيفه بروناي بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وسجل مالك فخره هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف سامي جونيور الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واختتم الثلاثية عمر بوجيل في الدقيقة 59، ليضمن 3 نقاط جديدة تعزز صدارة منتخب لبنان في المجموعة الثانية. ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بينما يظل منتخب بروناي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويلتقي لاحقاً في المجموعة نفسها منتخب اليمن مع بوتان.

منتخب لبنان
تصفيات كأس العالم
كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
