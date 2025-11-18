منتخب لبنان يهزم بروناي بثلاثية في تصفيات كأس آسيا



بندر سري (د ب أ)



تغلب منتخب لبنان على مضيفه بروناي بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وسجل مالك فخره هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف سامي جونيور الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واختتم الثلاثية عمر بوجيل في الدقيقة 59، ليضمن 3 نقاط جديدة تعزز صدارة منتخب لبنان في المجموعة الثانية. ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بينما يظل منتخب بروناي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويلتقي لاحقاً في المجموعة نفسها منتخب اليمن مع بوتان.