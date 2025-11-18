«الأساتذة» ترفع الحماس في «عالمية» محترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت انطلاقة منافسات فئة الأساتذة في النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشاركة نخبة من اللاعبين المحليين والعالميين فوق سن الثلاثين، الذين توافدوا من مختلف دول العالم للتنافس في فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وقدم لاعبو فئة الأساتذة للرجال والسيدات عروضاً قوية اتسمت بالخبرة والنهج التكتيكي المتقن، والقدرة على التحكم بإيقاع النزالات، حيث أظهروا مستويات عالية من التركيز والمرونة الذهنية، بما يعكس القيمة الفنية لهذه الفئة ودورها في رفع مستوى البطولة عاماً بعد عام.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، لترسخ مجدداً الموقع الريادي لأبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، وتدعم انتشار اللعبة كأسلوب حياة صحي ومتكامل يناسب مختلف المراحل العمرية.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، ويوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وأكد محمد سالم الظاهري أن الأداء الرفيع الذي قدمه لاعبو فئة الأساتذة يبرهن على التطور المستمر الذي تشهده البطولة، مشيراً إلى أن تنوع المشاركين من مختلف الدول يمنح الحدث بعداً عالمياً متجدداً، ويرسخ مكانة أبوظبي موطناً للأبطال وأصحاب الخبرة، ووجهة عالمية تحتضن المنافسات الكبرى بجودة تنظيمية تعكس سمعتها المرموقة.

وتابع: «النزالات عكست التفوق الفني والذهني الذي تتميز به هذه الفئة، وخبرتها في التعامل مع مختلف التحديات، وهذا يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة المنافسات وإثراء تجربة البطولة».

واختتم: «تواصل أبوظبي تقديم نموذج متفرد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وتوفير بيئة تنافسية تدعم الرياضيين في مختلف مراحلهم العمرية. وما نشهده اليوم هو انعكاس لنجاح هذه الرؤية على أرض الواقع».

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان: «يعكس التنظيم المتقن والجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الجوجيتسو المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه البطولة، وهو ما يسهم في تقديم تجربة رياضية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «تجسد رياضة الجوجيتسو القيم ذاتها التي نحرص على ترسيخها في ضمان، والمتمثلة في المساهمة في تعزيز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة نشطة وصحية، إن ما شاهدناه اليوم من أداء متميز لفئة الأساتذة فوق سن الثلاثين يبرهن أن الرياضة أسلوب حياة ينعكس إيجاباً على الصحة الجسدية والذهنية، وتمثل هذه المنافسات نموذجاً عملياً لدور الرياضة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وقال الإماراتي سالم الأسمر «حزام بني» من أكاديمية M.O.D الحائز الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة وزن 62 كجم: «تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات فئة الأساتذة يؤكد أهمية الاستمرارية في التدريب، واكتساب المزيد من الخبرة والتطور الفني. النزالات هنا لا تعتمد على القوة فقط، بل على قراءة الخصم، وإدارة الإيقاع الذهني والتكتيكي للنزال لتحقيق الفوز، وتوفر هذه البطولة بيئة مثالية للاعبين فوق سن الثلاثين لاختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية أمام منافسين يمتلكون خبرات طويلة وأساليب متنوعة، ومشاركتي في هذه النسخة تعكس التزاماً متواصلاً بتطوير مستواي، والاستفادة من هذا الحدث العالمي لمواصلة التقدم في مسيرتي الرياضية».