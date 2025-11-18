الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فوزان في افتتاح بطولة نادي العين للسيدات لكرة القدم النسائية

فوزان في افتتاح بطولة نادي العين للسيدات لكرة القدم النسائية
18 نوفمبر 2025 22:52

 
العين (وام)
فاز فريق نادي العين للسيدات على رويال 6 - 2، مساء أمس في افتتاح منافسات البطولة الأولى لكرة القدم النسائية في منطقة العين، وشهد اليوم الأول من البطولة التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، وينظمها نادي العين للسيدات بمشاركة 6 فرق فوز فريق ولفز على ربدان 6- 5.
ونظم النادي مراسم احتفالية للبطولة التي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من أبرزها فقرة شرطة العين، وعروض تراثية، بمشاركة طلبة المدارس، ودخول الفرق المشاركة.
وتتواصل مباريات البطولة غداً، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي ولفز واللمسة الذهبية، بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي رويال وإيليت.

