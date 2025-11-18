أوزبكستان يكسب لقب «دولية العين»



العين (الاتحاد)

أحرز المنتخب الأوزبكي لقب كأس العين الدولية لكرة القدم، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الإيراني بركلات الترجيح 4 - 3 على استاد هزاع بن زايد، واحتكم المنتخبان إلى الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، إثر مواجهة قوية بينهما، على مدار الشوطين دون أن تهتز الشباك رغم الفرص المحققة أمام المرميين.

حضر مراسم التتويج سعيد عبدالله الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين للاستثمار.

يذكر أن البطولة أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، وهي: مصر، وإيران، وأوزبكستان والرأس الأخضر.