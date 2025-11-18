الاتحاد الدولي يعتمد «كلوب أبوظبي» مركزاً للتدريب  على الشراع

أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث، اعتماد الاتحاد الدولي «ذا كلوب أبوظبي»، «The Club Abu Dhab»، مركزاً للتدريب الدولي في رياضة الشراع، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وتطوير مستوى اللعبة على مستوى المنطقة.

ورفعت الشيخة شمسة بنت أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عَلَم الاعتماد الدولي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن اعتماد أبوظبي كلوب يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تأهيل عدد من الأندية كمراكز تدريب دولية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنظيم واستضافة فعاليات وبطولات دولية في الدولة.

وأشار إلى أن الاتحاد، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من اعتماد النادي لدعم ممارسة رياضة الشراع الحديث محلياً وخليجياً وإقليمياً، إضافة إلى العمل على اعتماد المزيد من مراكز التدريب الدولية داخل الدولة.