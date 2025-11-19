الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رونالدو وماسك أبرز ضيوف العشاء على مائدة ترامب

رونالدو وماسك أبرز ضيوف العشاء على مائدة ترامب
19 نوفمبر 2025 08:15

واشنطن(أ ف ب)
كان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والملياردير إيلون ماسك، من بين ضيوف العشاء الفاخر الذي أقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء.
ويلعب رونالدو في صفوف نادي النصر السعودي، وهو واحد من اللاعبين الذين انجذبوا إلى الإنفاق الضخم للسعودية على النجوم.
وجلس اللاعب البالغ 40 عاماً والذي ينتهي عقده مع النادي السعودي نهاية الصيف، قرب المعقد المخصص لترامب، إلى رأس الطاولة، قبل ثوانٍ من دخول الرئيس وبن سلمان.
وقال ترامب في خطابه قبل العشاء "كما تعلمون، ابني من أشد المعجبين برونالدو"، مضيفاً أن ابنه بارون (19 عاماً) المهووس بكرة القدم، تمكن من مقابلة اللاعب الأسطوري.
وتابع متوجهاً إلى رونالدو: "أعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن، فقط لأنني قدمتك إليه".
وبالإضافة إلى رونالدو، حضر العشاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في زيارة أخرى للبيت الأبيض قبل بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك الولايات المتحدة في استضافتها.
ومن أبرز الحاضرين كان مؤسس شركتَي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، ما يدل على أن الخلاف بين الرئيس الأميركي وأغنى رجل في العالم قد انتهى.
وأمضى ماسك خمسة أشهر رئيساً لوزارة الكفاءة الحكومية ورافق ترامب في رحلة إلى المملكة العربية السعودية في مايو.
لكن علاقة الرجلين شهدت توتراً في يوليو بعد انتقاد ماسك مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه ترامب، ثم تصريحه بأن الرئيس كان موجوداً في ملفات تحقيق تتعلق برجل الأعمال جيفري إبستين المدام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورد ترامب بتهديد ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، بالترحيل.
وشوهد ماسك وهو يرتدي بدلة رسمية ويتحدث مع ضيوف آخرين إلى طاولة مضاءة بالشموع، إلا أنها كانت مختلفة عن تلك التي يجلس إليها ترامب.

