إستيفاو يجنّب البرازيل الخسارة أمام تونس

ليل (أ ف ب)

جنّب الموهبة الصاعدة البرازيلي إستيفاو منتخب بلاده خسارة ودية أمام تونس، بتسجيله هدف التعادل 1-1 على ملعب بيار-موروا في ضواحي ليل الثلاثاء.

وأقيمت المباراة رغم أن المنتخبين حجزا مقعديهما لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام مدرجات ممتلئة، معظمها من الجماهير التونسية.

وافتتح حازم مستوري التسجيل لـ "نسور قرطاج" في الدقيقة 23، بعد هجمة مرتدة سريعة عقب استرجاع الكرة وتمريرة بينية دقيقة من علي العابدي ليهز شباك الحارس بينتو.

ورد منتخب "راقصي السامبا" المدجج بالنجوم مع فينسيوس جونيور ورودريجو وماركينيوس وماتيوس كونيا سريعاً، وخلق عدة فرص (26 و38)، قبل أن ينجح جناج تشيلسي الإنجليزي الشاب البالغ 18 عاماً في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على ديلان برون داخل المنطقة المحرمة، أكدها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (44).

وفرض إستيفاو الذي سجل هدفه الخامس دولياً، نفسه في هجوم تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما سبق له أن زار الشباك في الفوز على السنغال 2-0 في لندن السبت الماضي.

ورغم سيطرة تونس على الكرة وخلقها لبعض الفرص، إلّا أنها وقعت بالمحظور بعدما منحت البرازيل ركلة جزاء ثانية، عقب خطأ من فرجاني ساسي على فيتور روكي، أهدرها البديل لوكاس باكيتا (76).

واختتم أصحاب القمصان الصفراء جولتهم الأوروبية من دون هزيمة، حيث ظهرت البرازيل بصورة شاحبة بعد احتلالها للمركز الخامس في المجموعة الموحدة لقارة أميركا الجنوبية، وتلقت هزيمة تاريخية أمام اليابان 2-3 ودياً الشهر الماضي.

في المقابل، عادت تونس بقيادة مدربها سامي الطرابلسي بتعادل بطعم الفوز، قبل شهر من انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.