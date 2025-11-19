الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إستيفاو يجنّب البرازيل الخسارة أمام تونس

إستيفاو يجنّب البرازيل الخسارة أمام تونس
19 نوفمبر 2025 08:31

ليل (أ ف ب)
جنّب الموهبة الصاعدة البرازيلي إستيفاو منتخب بلاده خسارة ودية أمام تونس، بتسجيله هدف التعادل 1-1 على ملعب بيار-موروا في ضواحي ليل الثلاثاء.
وأقيمت المباراة رغم أن المنتخبين حجزا مقعديهما لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام مدرجات ممتلئة، معظمها من الجماهير التونسية.
وافتتح حازم مستوري التسجيل لـ "نسور قرطاج" في الدقيقة 23، بعد هجمة مرتدة سريعة عقب استرجاع الكرة وتمريرة بينية دقيقة من علي العابدي ليهز شباك الحارس بينتو.
ورد منتخب "راقصي السامبا" المدجج بالنجوم مع فينسيوس جونيور ورودريجو وماركينيوس وماتيوس كونيا سريعاً، وخلق عدة فرص (26 و38)، قبل أن ينجح جناج تشيلسي الإنجليزي الشاب البالغ 18 عاماً في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على ديلان برون داخل المنطقة المحرمة، أكدها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (44).
وفرض إستيفاو الذي سجل هدفه الخامس دولياً، نفسه في هجوم تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما سبق له أن زار الشباك في الفوز على السنغال 2-0 في لندن السبت الماضي.
ورغم سيطرة تونس على الكرة وخلقها لبعض الفرص، إلّا أنها وقعت بالمحظور بعدما منحت البرازيل ركلة جزاء ثانية، عقب خطأ من فرجاني ساسي على فيتور روكي، أهدرها البديل لوكاس باكيتا (76).
واختتم أصحاب القمصان الصفراء جولتهم الأوروبية من دون هزيمة، حيث ظهرت البرازيل بصورة شاحبة بعد احتلالها للمركز الخامس في المجموعة الموحدة لقارة أميركا الجنوبية، وتلقت هزيمة تاريخية أمام اليابان 2-3 ودياً الشهر الماضي.
في المقابل، عادت تونس بقيادة مدربها سامي الطرابلسي بتعادل بطعم الفوز، قبل شهر من انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

أخبار ذات صلة
«العضلة المقرّبة» تبعد ميليتاو من ريال مدريد
قائد اسكتلندا: تشاركت حلم مونديال 2026 مع جوتا
فينيسيوس جونيور
البرازيل
تونس
كأس العالم
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©