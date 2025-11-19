تكريم حكومي لمنتخب العراق بعد التأهل إلى «الملحق المونديالي»

بغداد (د ب أ)

وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتكريم لاعبي منتخب العراق، والجهاز الفني، بعد التأهل للملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وأشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم المنتخب في مرحلة الملحق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن السوداني، هنأ مساء الثلاثاء، لاعبي الفريق والطاقم الفني والتدريبي، بمناسبة التأهل إلى الملحق القاري الحاسم للمونديال، بعد فوزه على نظيره الإماراتي في المباراة التي أقيمت على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة. وفاز منتخب العراق 2 / 1 على الإمارات في إياب الملحق الآسيوي، بعدما تعادلا ذهاباً 1 / 1 في أبوظبي.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن ما تحقق يعد خطوة مهمة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

من جانبه عبر درجال عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للمنتخب في مسيرته بالتصفيات، مؤكداً أن الاتحاد سيبذل كل الجهود من أجل إعداد المنتخب وعبور الملحق العالمي والتأهل للنهائيات.