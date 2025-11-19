دبا الحصن يعزز مهارات مدربيه بمحاضرات فنية ورحلات ترفيهية

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أطلق نادي دبا الحصن لكرة القدم، سلسلة موسعة من المحاضرات التثقيفية التوعوية للأجهزة الفنية والإدارية، والتي تمتد من 17 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025، بهدف تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات الفنية والإدارية لجميع المدربين في النادي.

وتتضمن هذه السلسلة برنامجاً متكاملاً، يجمع بين المحاضرات النظرية في الفترة الصباحية والتطبيقات العملية في الفترة المسائية، بما يضمن استفادة قصوى للمشاركين ورفع مستوى الأداء في مختلف المراحل السنية والفئات الرياضية.

وجاءت انطلاقة المحاضرات بعنوان "فلسفة التدريب" التي قدّمها الدكتور عطية السيد، المشرف الفني على المراحل السنية، بمشاركة واسعة من المدربين والإداريين.

ولقد نظّم النادي رحلة بحرية ترفيهية شارك فيها الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والإداريين والمدربين للفرق الجماعية والفردية وموظفي النادي.

وشهدت الرحلة أجواءً مميزة استمتع خلالها المشاركون بمجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية والرياضية والفنية والترفيهية، والتي أسهمت في كسر روتين العمل اليومي والحد من الضغوط النفسية، فضلاً عن نشر روح الإيجابية والسعادة بين الموظفين.

وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون عن شكرهم لإدارة النادي على هذه المبادرة الهادفة التي كان لها أثر جميل في تعزيز الروابط بين الجميع.⁩