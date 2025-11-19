الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يعزز مهارات مدربيه بمحاضرات فنية ورحلات ترفيهية

دبا الحصن يعزز مهارات مدربيه بمحاضرات فنية ورحلات ترفيهية
19 نوفمبر 2025 08:42

فيصل النقبي (دبا الحصن) 

أخبار ذات صلة
«بلدية دبا الحصن» تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54
العروبة يتعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش

أطلق نادي دبا الحصن لكرة القدم، سلسلة موسعة من المحاضرات التثقيفية التوعوية للأجهزة الفنية والإدارية، والتي تمتد من 17 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025، بهدف تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات الفنية والإدارية لجميع المدربين في النادي.
وتتضمن هذه السلسلة برنامجاً متكاملاً، يجمع بين المحاضرات النظرية في الفترة الصباحية والتطبيقات العملية في الفترة المسائية، بما يضمن استفادة قصوى للمشاركين ورفع مستوى الأداء في مختلف المراحل السنية والفئات الرياضية.
وجاءت انطلاقة المحاضرات بعنوان "فلسفة التدريب" التي قدّمها الدكتور عطية السيد، المشرف الفني على المراحل السنية، بمشاركة واسعة من المدربين والإداريين. 
ولقد نظّم النادي رحلة بحرية ترفيهية شارك فيها الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والإداريين والمدربين للفرق الجماعية والفردية وموظفي النادي.
وشهدت الرحلة أجواءً مميزة استمتع خلالها المشاركون بمجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية والرياضية والفنية والترفيهية، والتي أسهمت في كسر روتين العمل اليومي والحد من الضغوط النفسية، فضلاً عن نشر روح الإيجابية والسعادة بين الموظفين.
وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون عن شكرهم لإدارة النادي على هذه المبادرة الهادفة التي كان لها أثر جميل في تعزيز الروابط بين الجميع.⁩

دبا الحصن
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©