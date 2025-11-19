بطولة كلباء الدولية للجودو تنطلق 6 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

فتح اتحاد الإمارات للجودو عبر موقعه الإلكتروني باب التسجيل للمشاركة في بطولة كلباء الدولية المفتوحة للجودو، التي يشرف عليها الاتحاد، والتي تحدد لها يوم 6 ديسمبر المقبل، بصالة نادي كلباء الرياضي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ضمن برنامج فعاليات الاتحاد السنوية لموسم 2025 -2026.

وتضم البطولة المقبلة فئات الرجال والناشئين والناشئات، من داخل الدولة وخارجها، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 3 ديسمبر المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة إجراءات الميزان الرسمي والتجريبي للفئات المشاركة يوم 5 ديسمبر المقبل بناديي كلباء الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفقاً للائحة الدولية لبطولات الجودو الكبرى.

وحددت اللائحة أوزان الرجال، حسب نظام الاتحاد الدولي للجودو التي تضم أوزاناً لتحت 60 كجم، تحت 66 كجم، وتحت 73 كجم، وتحت 81 كجم، وتحت 90 كجم، وتحت 100 كجم، وفوق 100 كجم، فيما شملت الأوزان الدولية بالنسبة للناشئين والناشئات أيضاً تحت 48 كجم، تحت 52 كجم، تحت 57 كجم، تحت 63 كجم، تحت 70 كجم، وتحت وفوق 78 كجم.