«أبوظبي للتراث» تشارك في المهرجان البحري بسباق التجديف التراثي

«أبوظبي للتراث» تشارك في المهرجان البحري بسباق التجديف التراثي
19 نوفمبر 2025 10:45

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان التراث البحري، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي الذي يختتم الأحد على شاطئ أبوظبي.
وتنظم الهيئة ضمن فعاليات المهرجان سباق قوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، يوم السبت المقبل، بمشاركة 1156 بحاراً و68 قارباً تتسابق لمسافة 4 أميال بحرية، في أربعة أشواط تحمل ألوان علم دولة الإمارات، وتبلغ قيمة جوائز السباق أكثر من 2.4 مليون درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط على 80 ألفاً، والثاني 70 ألفاً، والثالث 60، وتتوزع بقية الجوائز على المشاركين توالياً.
ويشهد مجلس محمد خلف بأبوظبي اليوم «الأربعاء» الاجتماع التنويري للسباق، وإجراء القرعة لتوزيع أماكن خط الاصطفاف في أشواط السباق الأربعة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق، كما سيتم خلال الاجتماع التأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب.
ويقام السباق في إطار حرص الهيئة على إحياء التراث البحري وسباقاته والتعريف بالموروث البحري الإماراتي العريق، تحقيقاً لأهدافها في إبراز الإرث الحضاري الإماراتي بمختلف أوجهه، إضافة إلى مساهمة السباق في تواصل الأجيال، حيث يجمع بين قدامى البحارة والشباب.
كما تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم الفعاليات التراثية كافة، التي تسهم بشكل فعال في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتعزيز التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات، التي تعمل في الحقل التراثي والرياضي في إمارة أبوظبي.

