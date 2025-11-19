ليبرون يقتحم تاريخ السلة الأميركي بالموسم الـ 23

واشنطن (أ ب)

سجل ليبرون جيمس 11 نقطة ومرر 12 تمريرة حاسمة، في أول مباراة له بموسمه الـ23 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأضاف لوكا دونتشيتش 37 نقطة ومرر 10 تمريرات حاسمة في المباراة التي فاز فيها لوس أنجلوس ليكرز على يوتا جاز 140 / 126.

وشارك جيمس "40 عاماً" في مباراته الأولى هذا الموسم، في التشكيل الأساسي ولعب 30 دقيقة، بعدما غاب عن المعسكر التدريبي وأول 14 مباراة بسبب إصابته بعرق النسا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يشارك في 23 موسماً.

وكان فينس كارتر هو اللاعب الوحيد الآخر الذي يشارك في 22 موسماً في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ولكن جيمس تخطاه وهو يفتح الفصل التالي من مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2003.

وسجل أوستين ريفز 26 نقطة، في المباراة رقم 11 التي يفوز فيها ليكرز هذا الموسم، علماً بأنه تلقى أربع هزائم فقط.

وسجل كيونتي جورج، الذي ولد بعد 10 أيام من مشاركة ليبرون جيمس الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين، أعلى عدد نقاط له هذا الموسم بمجموع 33 نقطة مع فريق يوتا جاز.

وأضاف لاوري ماركانين 31 نقطة لجاز، الذي خسر للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات.

ولم يسجل جيمس أي نقاط في أول 11 دقيقة له على أرض الملعب، لكن رميتيه الثلاثيتين في الشوط الأول، جعلتاه يتجاوز ريجي ميلر ليصبح صاحب سادس أكبر عدد من الرميات الثلاثيات في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على جولدت ستيت واريورز 121 / 113، وديترويت بيستونز على أتالانتا هوكس 120 / 112، وبوسطن سلتيكس على بروكلين نتس 113 / 99، وسان أنطونيو سبيرز على ممفيس جريزليس 111 / 101، وفينيكس صنز على بورتلاند ترايل بليزرز 127 / 110.