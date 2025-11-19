الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألكاراز: إصابتي في الفخذ ليست مصدر قلق

ألكاراز: إصابتي في الفخذ ليست مصدر قلق
19 نوفمبر 2025 13:04

لندن (د ب أ)
أكد الإسباني كارلوس ألكاراز أنه لا يشعر بالقلق من إصابته في الفخذ، التي أجبرته على الابتعاد عن المنتخب الإسباني المشارك في نهائيات بطولة كأس ديفيز للتنس، والتي مثّلت ضربة كبيرة لآمال الفريق في الفوز باللقب.
وتعرّض المصنّف الأول على العالم للإصابة خلال خسارته الأخيرة أمام الإيطالي جانيك سينر في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، في تورينو، ولكنه لا يعتبرها إصابة خطيرة، ويهدف للعودة إلى الملاعب في مباراتين استعراضيتين بأمريكا مطلع الشهر المقبل.
وفي مؤتمر صحفي للترويج لأول نسختين من بطولتي «إيه راكت آت ذي روك» في نيوجيرسي و«ميامي إنفيتيشونال» يومي 7 و8 ديسمبر، قال ألكاراز: «لست قلقاً على الإطلاق. لديّ أسبوعين قبل اللعب هناك، وسأكون تعافيت تماماً يوم المباراة».
وأضاف: «هذا الأسبوع سأتلقى العلاج بشكل يومي. سيكون لدينا أشياء محددة كل يوم، تدريبات وعلاج، على مدار الأسبوعين المقبلين». وأكد: «أبذل كل ما في وسعي لكي أكون جاهزاً. سأكون جاداً جداً وفي كامل تركيز على التعافي، وآمل أن أكون في أفضل حال في أسرع وقت ممكن».

