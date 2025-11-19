بطولة العالم للسبارتن.. للتحدي طعم آخر في صحراء الوثبة



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غدٍ الخميس منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للسبارتن 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن»، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمّل وتخطي الحواجز، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه في صحراء الوثبة بأبوظبي.

ويشارك في المنافسات نخبة من الرياضيين العالميين، إضافة إلى الناشئين والفرق المتأهلة، والمشاركين في السباقات المجتمعية المخصّصة لمختلف الأعمار.

وتُعد البطولة واحدة من أهم وأكبر بطولات اللياقة البدنية والتحدي والقدرة والتحمل، وتمثّل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسِّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للرياضة والرياضيين.

ويشهد اليوم الأول، سباقاً مسائياً مفتوحاً للإناث فقط لمسافة 5 كم يضم 20 عائقاً، وينطلق في اليوم نفسه أيضاً السباق المسائي المغلق للإناث للمسافة والعوائق نفسها، بما يتيح لهن المنافسة في خصوصية تامة بإشراف طاقم عمل نسائي ومن دون تغطية إعلامية.

ويقام يوم الجمعة سباق مسائي مختلط ينطلق الساعة 05:15 مساءً لمسافة 5 كم ويضم 20 عائقاً، مما يمنح الذكور والإناث فرصة خوض أحد أصعب سباقات سبارتن العالمية.

وفي يوم الأحد، تقام سباقات بطولة العالم للنخبة والفئات العمرية وسباق أوبن لمسافة 21 كم، يضم 30 عائقاً، كما تُقام في اليوم نفسه سباقات الناشئين التنافسية التي تنطلق الساعة 09:30 صباحاً وتتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم.

وتُختتم فعاليات النسخة الخامسة من «بطولة العالم للسبارتن» يوم الأحد، ببطولة العالم لسباق التتابع لفرق النخبة لمسافة 3 كم، التي تنطلق الساعة 08:00 صباحاً، وتتكوّن من 3 لاعبين (ذكران وأنثى)، إلى جانب سباق السوبر المفتوح لمسافة 10 كم، وسباق أوبن لمسافة 5 كم.

من جانبه، رحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بجميع المشاركين القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة سبارتن العالمية المرموقة، مؤكداً أن استمرار استضافة أبوظبي للبطولة يعكس المكانة المتنامية للإمارة على خريطة الرياضة الدولية وقدرتها على تنظيم أحداث كبرى بمعايير عالمية.

وأوضح العواني أن تنوّع فئات البطولة ومساراتها، يمنح الرياضيين على اختلاف مستوياتهم في اللياقة البدنية فرصة مثالية لخوض المنافسات وفق خيارات تتناسب مع قدراتهم، مما يُرسِّخ دور البطولة كمنصة عالمية مفتوحة تجمع بين نخبة الأبطال ومحبي رياضات التحمل من مختلف الأعمار والخبرات.

كما أعرب عن تمنياته لجميع المشاركين بالسلامة والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج، والاستمتاع بالأجواء الرياضية والتنظيم الاحترافي الذي بات سمة بارزة للفعاليات التي تستضيفها أبوظبي.

الجدير بالذكر أن البطولة هذا العام توفر منطقة للجماهير في قلب الصحراء، تتيح لهم تجربة السباق والاستمتاع بالترفيه، إضافة إلى أجنحة مخصصة للشركاء والداعمين والرعاة ضمن أجواء استثنائية.

ويحظى المشاركون بفرصة زيارة مهرجان الشيخ زايد الذي يقدم مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية، والتي تجمع الأسر والأفراد والمواطنين والمقيمين والسياح في أجواء من التلاقي والمتعة والمرح، تعكس روح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.