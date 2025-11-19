فليتوود يطارد «دلة دبي» في «المحاولة 15»



دبي (الاتحاد)

أعلن بطل كأس فيديكس والمصنّف الرابع عالمياً، تومي فليتوود، مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026، ليضيف مزيداً من الزخم على البطولة المقرر إقامتها في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

ويستعد بطل «السباق إلى دبي» السباق لخوض مشاركته الـ15 على التوالي في ملعب المجلس في العام المقبل، بعد مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في كل عام منذ احترافه.

سينضم فليتوود المقيم في دبي إلى زميليه في فريق كأس رايدر الأوروبي، حامل اللقب تيريل هاتون، والفائز بلقب الماسترز روري ماكلروي، حيث يجتمع نخبة من اللاعبين في أول بطولة في سلسلة رولكس ضمن منافسات «السباق إلى دبي» 2026.

استمتع فليتوود بموسم رائع في عام 2025، حيث توّج بلقب كأس فيديكس في الولايات المتحدة بعد فوزه المثير في بطولة الجولة الختامية ضمن جولة بي جي إيه، قبل أن يلعب دوراً حاسماً في انتصار أوروبا التاريخي بكأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، تحت قيادة الكابتن لوك دونالد.

وبعد فوزه في الشهر الماضي بلقب النسخة الأولى من بطولة «دي بي ورلد الهند»، يأمل فليتوود أن يستمتع مجدداً بلحظات الاحتفال مع عائلته وأصدقائه، ولكن هذه المرة في المدينة التي أصبحت موطنه الجديد.

وقال فليتوود: «لقد كان عاماً مذهلاً، بفوزي بكأس فيديكس ومشاركتي في الانتصار المميّز لأوروبا في كأس رايدر. لطالما استمتعت ببدء موسمي في دبي، وقد أصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من البطولات التي أحبها. أتطلع بشغف إلى الانطلاق من جديد بالقرب من منزلي أمام أصدقائي وعائلتي مرة أخرى، ومحاولة الفوز بكأس الدلة الشهير».

وأضاف سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «تُعدّ عودة تومي إضافةً مميزةً إلى ما يُتوقع أن يكون قائمة من أقوى اللاعبين المشاركين في عام 2026. إن فوزه المذهل بكأس فيديكس، وتميّزه المستمر على جانبي المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى دوره المحوري في نجاح أوروبا في كأس رايدر، تجعله أحد أبرز المتنافسين في هذه اللعبة. وبصفته مقيماً في دبي، يتمتع تومي بعلاقةٍ خاصةٍ مع بطولتنا وجماهيرها، ويسعدنا الترحيب به مجدداً في مساعيه للفوز بكأس الدلة لأول مرة».

بعد حصولها على اعتماد GEO للعام الثالث على التوالي، تواصل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك إرساء معايير جديدة لفعاليات الجولف المستدامة. وسيواصل المنظمون في عام 2026، تعزيز التزام البطولة الراسخ بالصحة، والعافية واللياقة البدنية، مع إعطاء الأولوية لخيارات النقل الأكثر استدامة للجماهير.