خورفكان وشباب الأهلي يقصان غداً شريط الجولة الثامنة من دوري أدنوك

مراد المصري (أبوظبي)

يفتتح غداً خورفكان وشباب الأهلي الجولة الثامنة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي تم تقديم موعدها لدعم مشاركة «الفرسان» في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتستكمل هذه الجولة غداً، حيث يلتقي دبا والوحدة، والنصر والظفرة، والشارقة وبني ياس، ويلعب يوم السبت كلباء مع البطائح، والوصل وعجمان، والعين والجزيرة.

ويتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة انتصاراته بعد استعادة توازنه بالفوز على الشارقة في الجولة الماضية، فيما يمر خورفكان بفترة إيجابية أيضاً بعد الفوز على عجمان، والتعادل مع الوصل في آخر جولتين على التوالي.

ويدرك «الفرسان» أهمية النقاط الكاملة في هذه المباراة من أجل الاقتراب من العين متصدر الترتيب، حيث يتأخر عنه حالياً بفارق خمس نقاط، فيما يبدو «النسور» أمام فرصة الخروج بنتيجة في هذه المباراة، وهو ما يعني قطعه خطوة جديدة نحو الصعود للأعلى في جدول الترتيب.

ويتطلع باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، إلى استخدام سياسة المداورة بين الأسماء المتاحة، حيث يلتقي الفريق مع الغرافة القطري يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المسابقة التي تعرّض فيها لخسارة قاسية أمام الدحيل القطري 1-4 قبل فترة التوقف الدولي.