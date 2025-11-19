فضية «تتخطى الحواجز» بـ «رقم عالمي» في «ألعاب التضامن»



الرياض (الاتحاد)



حصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى الميدالية الفضية بمسابقة 400 متر حواجز في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ 14 رياضة متنوعة.

ونجحت مريم كريم عدّاءة منتخبنا الوطني في التتويج بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز، بزمن مميز قدره 57.42 ثانية، كأفضل رقم عالمي في السباق لعداءة تحت الـ 18 سنة لعام 2025، في إنجاز جديد يضاف لمسيرة ألعاب القوى الإماراتية، لترفع رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية في المركز السابع عشر بجدول الترتيب العام، كما تأهل كلٌّ من عدائي منتخبنا الوطني إيمانويل باميديلي وسليمان عبدالرحمن إلى نهائي سباق 400 متر.

ونجح وفد الإمارات في حصد 12 ميدالية حتى الآن، متجاوزاً إجمالي حصيلة النسخة الماضية في مدينة قونية التركية التي بلغت 10 ميداليات، مع فرصة كبيرة لزيادة عدد الميداليات في الأيام المتبقية بمنافسات الجوجيتسو وسباقات الهجن، ليواصل أبطالنا كتابة تاريخ جديد ورفع اسم الوطن عالياً.

وحققت الإمارات 12 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 ميداليات برونزية، في المركز السابع عشر بجدول الترتيب العام، حيث تحتل تركيا صدارة الترتيب بإجمالي 130 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 79 ميدالية، وإيران في المركز الثالث بإجمالي 59 ميدالية.

وأكد راشد آل علي، عضو اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن إنجاز مريم كريم وتتويجها بالميدالية الفضية كأفضل رقم في فئة 400 حواجز لعام 2025 لعدّاءة تحت 18 سنة، يعكس جهود الاتحاد في تطوير أداء العدّائين بجميع التخصصات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التميز في مسيرة أم الألعاب الإماراتية، وعدم اقتصارها على التتويج بالميداليات فحسب، بل وحصد الأرقام القياسية باسم الوطن في مختلف المحافل على المستويات كافة.

من ناحية أخرى، حقق راشد الكعبي المركز الأول لمنتخبنا الوطني لسباقات الهجن في التصفية الثانية بزمن قدره 3:19.653 دقيقة لمسافة 2000 متر، كما أحرز مطر المهيري المركز الثاني في التصفية الأولى بزمن 3:15.765 دقيقة، ليتأهل ثنائي منتخبنا الوطني إلى الجولة النهائية غداً الخميس بكل جدارة واستحقاق.

وتأهل فارس البلوشي، لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة، إلى ربع نهائي سلاح الفلوريه بعد مشوار مميز تغلّب فيه على منافسين من 6 دول، هي باكستان وإندونيسيا وسلطنة عُمان وأوزبكستان والكويت والبحرين، قبل أن يخسر من نظيره التركي كيفانج كيرتاي، كما تأهلت زينب الحوسني إلى دور الـ16 بسلاح الإيبيه بعد فوزها على منافساتها من إندونيسيا وأوزبكستان وأذربيجان، فيما قدّم كلٌّ من خليفة الكعبي وشيخة الزعابي أداءً مميزاً خلال مختلف الأدوار.