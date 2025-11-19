«دولي التنس» يدافع عن نظام كأس ديفيز ويرفض الشكل القديم

بنجالورو (رويترز)

قال روس هاتشينز، الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للتنس، إن الاتحاد يعتقد أن نظام كأس ديفيز الحالي يحظى بدعم قوي في اللعبة، رغم تزايد الدعوات من نجوم كبار لعودة البطولة بالكامل إلى شكلها التقليدي القديم.

وألغي النظام التقليدي القائم على المباريات بنظام الذهاب والإياب في عام 2019، ورغم أن بعض عناصره أُعيدت في الأدوار الأولى من بطولة هذا العام، استمرت الشكاوى حتى مباريات دور الثمانية التي أُقيمت في بولونيا هذا الأسبوع.

وانضم أندريا جاودينزي، رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إلى لاعبين كبار مثل كارلوس ألكاراز ويانيك سينر في المطالبة بالعودة الكاملة للشكل التقليدي القديم، وأن تقام بطولة الفرق للرجال على مدار عامين.

وقال هاتشينز لرويترز عبر تقنية الفيديو أمس الثلاثاء: «يجب أن نصغي أيضاً إلى الفرق، وهناك دعم هائل.

»شارك عدد أكبر من اللاعبين هذا العام أكثر من أي وقت مضى... هناك عدد هائل من الفرق المشاركة في هذه البطولة، ولذلك علينا أن نتبنى هذا الجانب من التفكير أيضاً.

«لدينا علاقات وثيقة مع الهيئات الإدارية الأخرى في عالم التنس. وكذلك مع اللاعبين. نحن مستعدون لإجراء أي محادثات حول أي فكرة تخطر ببالهم».

وأشار هاتشينز، الذي تولى المسؤولية خلفاً لكيلي فيرويذر في نهاية الشهر الماضي، إلى نجاح منافسات دور الثمانية في ملقة خلال السنوات الثلاث الماضية قبل انتقالها إلى مقرها الجديد في إيطاليا.

وأكد البريطاني، رغم ذلك، أن الاتحاد الدولي للتنس سيظل منفتحاً للمناقشات مع اللاعبين والجماهير والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف: «سنبقى في بولونيا للسنوات الثلاث المقبلة، حققنا نجاحاً باهراً خلال الأعوام القليلة الماضية في ملقة. دعونا نقيم كيف سننظم بطولة هذا العام.

«نحن دائماً منفتحون على خوض النقاشات، ولدينا العلاقات الصحيحة التي تتيح لنا فهم آراء اللاعبين البارزين والجماهير والهيئات المختلفة والاستماع إلى آرائهم».

ويغيب عن نهائيات هذا العام المصنف الأول عالمياً ألكاراز، الذي انسحب في اللحظة الأخيرة من المنتخب الإسباني بسبب الإصابة، بينما قرر الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني، التركيز على استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني المقبل.

ويعني انسحاب لاعب إيطالي آخر هو المصنف الثامن عالمياً لورنسو موزيتي أن الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، هو اللاعب الوحيد المتبقي بين العشرة الأوائل في منافسات الفردي في كأس ديفيز.

وقال هاتشينز في حديثه عن غياب الأسماء البارزة: «لا أعتقد أن ذلك قلل من الحماس».

«ينسحب اللاعبون بانتظام، سواء في البطولات الكبرى أو البطولة الختامية للموسم أو على مدار العام. الإصابات واردة. ولا يمكنك حقا التنبؤ بما حدث لكارلوس مؤخراً، للأسف».

«يانيك يستمتع بمواسم رائعة... نهائيات متواصلة كل أسبوع. كل التقدير له ولكارلوس. لا أعتقد أن هذا يضعف من روحهم المعنوية. إنها منافسة جماعية، والمنتخبات والقادة متحمسون لفرقهم».

«هذا ما يميز هذه البطولة... عظمة هذا الحدث، وتاريخه، والروح الجماعية. الجميع متحمسون للغاية».