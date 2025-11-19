«الجساسي» تمثّل الإمارات في النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي

دبي (وام)

تستعدّ الإماراتية نورا الجساسي، للمشاركة في منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز، الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقين من أكثر من 30 دولة، بينهم 14 سائقاً وملاحاً من الإمارات.

وتخوض الجساسي مشاركتها الثالثة في رالي دبي الدولي، مؤكدة أن رالي هذا العام يمثل تحدياً خاصاً، لما تتضمنه مراحله من كثبان رملية عالية ومرتفعات وانحدارات تتطلب مهارات متقدمة وقدرة كبيرة على التحمل، معربة عن سعادتها بالتواجد في النسخة الحالية التي تشكّل محطة مهمة في مشاركاتها الدولية.

وأوضحت الجساسي، وهي الإماراتية الوحيدة المشاركة في رالي دبي، أن مسيرتها في رياضة المحركات بدأت مع الدراجات النارية، قبل انتقالها إلى سباقات فئة السيارات، وتحديداً «الباجي» حيث تخوض المنافسات حالياً على متن مركبة FIA T4.

وقالت إن مشاركتها هذا العام تعد جزءاً من استعداداتها للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات الدولية العام المقبل، التي تشمل جولات في السعودية والأردن وقطر والإمارات.

وشددت على أن مشاركتها في رالي دبي لهذا العام تحمل طابعاً مختلفاً، حيث تخوض للمرة الأولى السباق بمرافقة ملاح، وهي تجربة جديدة تتطلب سرعة في التكيف مع نظام الملاحة والحرص على تقليل التحديات الميكانيكية خلال مراحل الرالي.

وأعربت الجساسي عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في الرالي، وأن وجودها كسائقة إماراتية وحيدة في منافسات هذا العام يشكّل مسؤولية ودافعاً أكبر لتقديم أداء قوي، موجهة رسالة إلى المرأة الإماراتية والعربية، مؤكدة أهمية الإيمان بالقدرات الذاتية وخوض تجارب جديدة بثقة.