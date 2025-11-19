الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجساسي» تمثّل الإمارات في النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي

«الجساسي» تمثّل الإمارات في النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي
19 نوفمبر 2025 14:21

دبي (وام)
تستعدّ الإماراتية نورا الجساسي، للمشاركة في منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز، الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقين من أكثر من 30 دولة، بينهم 14 سائقاً وملاحاً من الإمارات.
وتخوض الجساسي مشاركتها الثالثة في رالي دبي الدولي، مؤكدة أن رالي هذا العام يمثل تحدياً خاصاً، لما تتضمنه مراحله من كثبان رملية عالية ومرتفعات وانحدارات تتطلب مهارات متقدمة وقدرة كبيرة على التحمل، معربة عن سعادتها بالتواجد في النسخة الحالية التي تشكّل محطة مهمة في مشاركاتها الدولية.
وأوضحت الجساسي، وهي الإماراتية الوحيدة المشاركة في رالي دبي، أن مسيرتها في رياضة المحركات بدأت مع الدراجات النارية، قبل انتقالها إلى سباقات فئة السيارات، وتحديداً «الباجي» حيث تخوض المنافسات حالياً على متن مركبة FIA T4.
وقالت إن مشاركتها هذا العام تعد جزءاً من استعداداتها للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات الدولية العام المقبل، التي تشمل جولات في السعودية والأردن وقطر والإمارات.
وشددت على أن مشاركتها في رالي دبي لهذا العام تحمل طابعاً مختلفاً، حيث تخوض للمرة الأولى السباق بمرافقة ملاح، وهي تجربة جديدة تتطلب سرعة في التكيف مع نظام الملاحة والحرص على تقليل التحديات الميكانيكية خلال مراحل الرالي.
وأعربت الجساسي عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في الرالي، وأن وجودها كسائقة إماراتية وحيدة في منافسات هذا العام يشكّل مسؤولية ودافعاً أكبر لتقديم أداء قوي، موجهة رسالة إلى المرأة الإماراتية والعربية، مؤكدة أهمية الإيمان بالقدرات الذاتية وخوض تجارب جديدة بثقة.

أخبار ذات صلة
الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية تنطلق من دبي فستيفال سيتي
برعاية حمدان بن محمد.. رالي دبي الدولي «باها» ينطلق نوفمبر المقبل
رالي دبي الدولي
منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©