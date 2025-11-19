الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة ينقل مبارياته في «الأبطال» إلى كامب نو

برشلونة ينقل مبارياته في «الأبطال» إلى كامب نو
19 نوفمبر 2025 14:26

مدريد (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيلعب مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم على ملعب كامب نو.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن برشلونة، أخيراً، سيعود لملعبه السبت المقبل لمواجهة أتلتيك بلباو، في الدوري الإسباني، بعد أكثر من عامين.
وكشف النادي اليوم الأربعاء أنه يمكنه خوض مبارياته الأوروبية على ملعبه الشهير، عندما يواجه فرانكفورت يوم 9 ديسمبر المقبل، بعدما حصل على الرخصة المطلوبة لزيادة سعة الملعب من أجل الجماهير.
وستقام المباراة أمام بلباو أمام 45401 مشجع فقط، لاسيما أن أعمال التجديد لم تنته بعد. وبدأ العمل في تجديد الملعب وزيادة سعته إلى 105 آلاف متفرج في منتصف 2023، وكانت الخطة الأساسية تهدف لعودة الفريق لخوض المباريات على الملعب في نوفمبر الماضي، ولكن بسبب سلسلة من التأجيلات تم تأجيل عودة الفريق، حيث يخوض برشلونة معظم مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وذكر بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي برشلونة:«يسر نادي برشلونة أن يتمكن من المنافسة مرة أخرى في ملعبه، ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل لملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد».

