«السجل المونديالي».. إيطاليا ليست الأسوأ بين أبطال العالم!

عمرو عبيد (القاهرة)

تخشى إيطاليا من عدم التأهل إلى كأس العالم، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحوّلها إلى «المُلحق» الأوروبي، نتيجة لاحتلالها المركز الثاني في المجموعة التاسعة، بفارق 6 نقاط خلف النرويج، وجاءت الهزيمة «الثقيلة» 1-4، على يد هالاند ورفاقه في ملعب «سان سيرو»، لتزيد تشاؤم «الطليان»، في ظل استمرار تدهور وضع «الآزوري» عالمياً في السنوات الأخيرة.

ورغم احتمال غياب منتخب إيطاليا عن «المونديال»، إلا أنه لا يملك السجل الأسوأ بين أبطال العالم السابقين في هذا الصدد، إذ غاب بعضهم عن عدد أكبر من النُسخ المونديالية بصورة عامة، ويُذكر أن «الأزوري» خاض 18 بطولة من أصل 22 حتى الآن في تاريخ كأس العالم، بعدما غاب عن المشاركة في النُسخة التاريخية الأولى عام 1930، لصعوبات السفر في ذلك العصر القديم، ثم أخفق للمرة الأولى في تجاوز تصفيات 1958، وهو ما تكرر بعد 60 عاماً قبل مونديال 2018، وكذلك 2022.

ولا يسبق إيطاليا في عدد مرات المُشاركة بكأس العالم، بين الأبطال التاريخيين، سوى البرازيل وألمانيا والأرجنتين، حيث لم يغب «السليساو» أبداً عن «المونديال»، بينما لم يُشارك «الماكينات» في بطولة 1930 أيضاً، ثم مُنع من اللعب في 1950 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، أما «الألبيسيليستي»، فقد انسحب من اللعب في 3 نُسخ مُتتالية، أعوام 1938، 1950 و1954، لأسباب متنوعة، وكانت المرة الوحيدة التي أخفق خلالها «راقصو التانجو» في التأهل، ببطولة 1970، بإجمالي 4 مرات من الغياب.

قد يتساوى المنتخب الإيطالي مع نظيره الأرجنتيني، فقط، حال اللحاق به والتأهل إلى مونديال 2026، أو تكون الخامسة في تاريخ «الأزوري»، التي حتى لو تحققت، فلن تحمل «السجل الأسوأ» بين أبطال كأس العالم التاريخيين، لأن منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، غابت كل منها عن 6 نُسخ مونديالية.

وكان «الديوك» الذي خاض أول 3 بطولات لكأس العالم في التاريخ، افتتح سلسلة الغياب عام 1950 بطريقة غريبة، بعد فشله في التأهل ثم دعوته من قبل «فيفا»، وعقب قبوله الدعوة قام بالانسحاب بعد إجراء قُرعة البطولة، ثم أخفق في تجاوز التصفيات 5 مرات، بداية من 1962، مروراً بثُنائيتي 1970 و1974، ثم 1990 و1994.

أما «لا روخا»، فقد غاب عن النُسخة الأولى عام 1930، ثم تم رفض مُشاركته في 1938 بسبب الحرب الأهلية الإسبانية، وبعدها فشل في التأهل عبر تصفيات 1954 و1958، ثم 1970 و1974، ولم يكن «الأسود الثلاثة» يعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيفا» قديماً، فلم يلعب البطولات الأولى، 1930، 1934 و1938، على التوالي، ثم فشل في التأهل إلى بطولتي 1974 و1978، وأتت آخر مرات غيابه في نُسخة 1994.

ويملك منتخب أوروجواي، البطل «التاريخي» الأول، أسوأ سجل بين «عمالقة المونديال»، حيث غاب صاحب اللقبين عن 8 نُسخ، بداية من رفضه المشُاركة في البطولتين التاليتين لتتويجه الأول، 1934 و1938، رداً على الغياب الأوروبي وقت استضافته بطولة 1930، ثم اعتراضاً على قرارات «فيفا» المتحيزة لـ«القارة العجوز»، حسب رؤيته آنذاك، وبعدها أخفق 6 مرات في تجاوز التصفيات، عبر أعوام 1958، 1978، 1982، 1994، 1998، وأخيراً 2006.