انتخاب فيدرر عضواً في قاعة مشاهير التنس الدولية

واشنطن(أ ب)

أعلنت قاعة مشاهير التنس الدولية في رود آيلاند اليوم الأربعاء، أن روجيه فيدرر تم انتخابه لعضويتها في أول سنة يكون فيها مؤهلاً لذلك.

وكان فيدرر أول رجل يفوز بـ20 لقباً فردياً في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) وكان جزءًا من حقبة شهدت تنافساً شرساً مع الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان فيدرر المرشح الوحيد الذي حصل على دعم كاف في درجة اللاعبين لفئة عام 2026 في القاعة.

ولا تكشف القاعة عن نتائج التصويت. وتم انتخاب مذيعة التلفزيون والصحفية ماري كاريلو، التي كانت لاعبة أيضاً، ضمن فئة المساهمين. وستقام مراسم الإدخال رسمياً في أغسطس المقبل.