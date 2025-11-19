الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرسنال ينهي شراكته مع رواندا

أرسنال ينهي شراكته مع رواندا
19 نوفمبر 2025 16:08

باريس (أ ف ب)
سينهي أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلنت هيئة التنمية الرواندية الأربعاء.
وكانت شراكة «زوروا رواندا»، التي أُبرمت قبل ثمانية مواسم، قد واجهت انتقادات متزايدة بسبب تصاعد أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، والذي يحِدّ رواندا.
وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بتسليح ودعم ميليشيا «إم 23»، التي سيطرت على مناطق واسعة من أراضي الكونغو الديمقراطية منذ أن حملت السلاح عام 2021.
وقد أسفر النزاع عن مقتل آلاف الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية، رغم أن الكونغو الديمقراطية و«إم 23» وقّعتا اتفاق وقف إطلاق نار وإطاراً للسلام خلال الأشهر الأخيرة.
وكان مشجعو أرسنال قد احتجّوا في أبريل على استمرار الشراكة مع الدولة الأفريقية، التي تتضمن وضع شعار «زوروا رواندا» على أكمام قمصان اللاعبين.
وقالت هيئة التنمية الرواندية في بيان: «اتفق أرسنال وهيئة التنمية الرواندية بشكل متبادل على إنهاء الشراكة في نهاية هذا الموسم، ما يضع حداً لتعاون استمر ثمانية مواسم وشهد شعار «زوروا رواندا» كشريك رسمي أول على أكمام قمصان أرسنال».
ولا تزال رواندا تحتفظ بشراكات أخرى مع أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

