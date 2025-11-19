الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مونديال الراليات الصحراوية «باها» يعود إلى حتا

مونديال الراليات الصحراوية «باها» يعود إلى حتا
19 نوفمبر 2025 18:15

 
دبي (الاتحاد)

كشفت منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية عن تخصيص منطقة للجماهير في المرموم بصحراء القدرة، تمكّنهم من متابعة منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي (باها) -الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز– التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتبارا من الغد.
كما كشفت المنظمة عن عودة الحدث إلى حتا في 2025 مؤكدة مكانة المنطقة كوجهة للمغامرات، بما توفره من مسارات جبلية وأنشطة مفتوحة في الهواء الطلق، وقد حظيت المرحلة الاستعراضية التي أقيمت العام الماضي في حتا –وسط المشاهد الدرامية لجبال الحجر– بإشادة واسعة من المتسابقين الدوليين والجماهير لوعورتها وسحرها الثقافي وتغييرها لإيقاع المراحل الصحراوية التقليدية.
وتتميّز المنطقة بسهولة الوصول إليها عبر طرق معبّدة، كما تتيح للزوار مشاهدة السيارات والدراجات النارية والكوادز وهي تنطلق وتصل إلى مراحلها الخاصة. وتوفّر كذلك بيئة مناسبة للتخييم لمتابعة الحدث طوال اليوم أو خوض تجربة مبيت في الصحراء. 
ويفتتح الحدث في دبي فستيفال سيتي الخميس، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة إجراءات التسجيل والفحص الفني بدءاً من الساعة الرابعة عصراً، بينما تكمل الفرق استعداداتها الأخيرة، وتحتدم المنافسة الجمعة مع المرحلة الاستعراضية في حتا. إذ يتوجه السائقون والدراجون المحليين إلى المسار عند الساعة 10:00، يليهم متنافسو كأس العالم عند الساعة 14:00. ويُختتم اليوم بحفل انطلاق الرالي في فستيفال باي بدبي فستيفال سيتي عند الساعة 20:00، ليعيش الجمهور أجواء احتفالية مع تقديم الفرق الدولية رسمياً.
وتقام المراحل الصحراوية الرئيسية على مدى عطلة نهاية الأسبوع في المرموم. ففي 22 نوفمبر، يغادر أول المتنافسين منطقة الصيانة عند الساعة 08:00، على أن يبدأ الرالي في صحراء القدرة عند الساعة 09:30. ومن المتوقع أن تكمل الفرق المرحلة وتعود إلى دبي فستيفال سيتي حوالي الساعة 15:00.
وتستأنف المنافسات في اليوم التالي الأحد 23 نوفمبر مع المغادرة عند الساعة 07:00 استعداداً لبدء المرحلة عند الساعة 08:30. وبعد مرحلة نهائية يُتوقع أن تكون مثيرة، تعود الفرق إلى منطقة الصيانة حوالي الساعة 14:00. ويُختتم رالي دبي الدولي (باها) مساء ذلك اليوم بحفل الختام وتوزيع الجوائز في فستيفال باي عند الساعة 20:00.
ويمكن للجماهير متابعة حسابات رالي دبي الدولي (باها) على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من التحديثات المتعلقة بالمواقع والمواعيد.

