عُطلة رسمية مكأفاة التأهل لكأس العالم.. هكذا يراها نجم النمسا

فيينا (د ب أ)

اقترح ماركو أرناوتوفيتش، مهاجم النمساوي لكرة القدم، مازحاً، إعلان يوم 18 نوفمبر عطلة رسمية مستقبلية للاحتفال بمشاركة النمسا الأولى في كأس العالم للرجال منذ عام 1998، وتأهل منتخب النمسا أمس الثلاثاء إلى بطولة كأس العالم التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك ،بعد التعادل 1/1 مع منتخب البوسنة في فيينا.

وقال أرناوتوفيتش: «هذه رسالة للحكومة، ورسالة للرئيس والمستشار: أود أن يحصل الجميع في النمسا على عطلة في 18 نوفمبر، لأننا ربما لن نختبر هذا مرة أخرى، فبعد كأس العالم سيرحل أرني». في يونيو الماضي، أعلن أرناوتوفيتش، أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب النمساوي في المباريات، أنه سيعتزل اللعب الدولي عقب نهاية بطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل.

وقال أرناوتوفيتش، نجم فري ريد ستار، وسط الاحتفال بالتأهل بعد المباراة: «أتمنى الأفضل للجميع، حافظوا على صحتكم». وتقدم هاريس تباكوفيتش للضيوف مبكراً في الدقيقة 12 بضربة رأس، لكن البديل مايكل جريجوريتش أنقذ التأهل المباشر للنمسا في الدقيقة 77، بينما اضطر البوسنيون للاكتفاء بالمباريات الفاصلة.