قائد اسكتلندا: تشاركت حلم مونديال 2026 مع جوتا



جلاسكو (د ب أ)



يأمل أندي روبرتسون أن يبتسم له صديقه المقرب ديوجو جوتا من السماء، بعدما حقق قائد منتخب اسكتلندا، لكرة القدم، الحلم الذي كانا يتحدثان عنه سوياً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن زميلي ليفربول قضيا جزءاً من فترة كأس العالم في قطر في معسكر تدريبي بدبي، يشاهدان المباريات على التلفاز ويخططان لأن يكونا جزءاً من البطولة بعد أربع سنوات.

وبعد أقل من خمسة أشهر من وفاة المهاجم البرتغالي في حادث سير، كشف روبرتسون عن أنه كان يفكر بقوة في صديقه خلال التحضيرات لمباراة الحسم في تصفيات كأس العالم أمام الدنمارك. واعترف روبرتسون بأنه واجه بعض اللحظات الصعبة بمفرده في غرفة الفندق خلال التحضير للمباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وانفجرت مشاعر روبرتسون 31 عاماً بعد أن حقق المنتخب الاسكتلندي فوزاً مثيراً 4 / 2؛ بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، ليحجز مقعداً في نهائيات بطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل في أميركا وكندا والمكسيك.

وعند سؤاله عما إذا كان جوتا حاضراً في ذهنه خلال التسعين دقيقة، قال: «ليس كثيراً أثناء المباراة، حاولت أن أضع الأمر جانباً. لكن خلال اليوم، بالتأكيد، نعم». وأضاف: «تذكرت فقط بطولة كأس العالم بقطر عندما كنا في معسكر تدريبي بدبي. في الحقيقة غاب عنه جوتا للإصابة. وغبت أنا أيضاً بعد الفشل في التأهل من الملحق».

وأضاف: «دائماً ما تناقشنا حول شعور اللعب في المونديال لمنتخب بلدك. ومن الواضح أنه ربما كان من المرجح أكثر أن يحدث له ذلك مع البرتغال مقارنة باسكتلندا». وأكد: «بمجرد أن استيقظت، لم أستطع إخراجه من ذهني. لم أستطع التوقف عن التفكير فيه طوال اليوم. أعتقد أنني أخفيت ذلك عن الزملاء على الأرجح، لكن داخل الغرفة، كنت أفكر فيه فقط».