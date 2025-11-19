الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«العضلة المقرّبة» تبعد ميليتاو من ريال مدريد

«العضلة المقرّبة» تبعد ميليتاو من ريال مدريد
19 نوفمبر 2025 19:43

 
مدريد (أ ف ب)

يعاني المدافع البرازيلي لنادي ريال مدريد، إيدر ميليتاو، من إصابة في العضلة المقرّبة للفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن النادي الإسباني الأربعاء، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، وكان الدولي البرازيلي البالغ 27 عاما قد استُبدل في الدقيقة 58 من المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده أمام تونس (1-1) مساء الثلاثاء في فيلنوف داسك شمال فرنسا.
وأظهرت الفحوص التي أجراها أطباء ريال مدريد اليوم أنه يعاني من «إصابة في العضلة المقرّبة الكبرى للفخذ الأيمن»، بحسب ما أوضح النادي في بيان.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فترة غيابه قد تمتد لنحو أسبوعين، ما يعني أنه لن يشارك على الأرجح في مباراة نهاية الأسبوع ضد إلتشي في الليجا، ولا في مواجهة أولمبياكوس اليوناني الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ومع غياب الألماني أنتونيو روديجر والنمسوي دافيد ألابا لفترة طويلة، لم يتبقَّ للمدرب شابي ألونسو سوى قلبَي دفاع أساسيين هما راوول أسينسيو ودين هاوسن.

 

