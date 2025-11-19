الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجوم الحزام الأسود يتألقون في ختام تحديات الأساتذة بـ«عالمية الجوجيتسو»

نجوم الحزام الأسود يتألقون في ختام تحديات الأساتذة بـ«عالمية الجوجيتسو»
19 نوفمبر 2025 19:51


أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت مساء الي،م منافسات فئة الأساتذة للحزام الأسود (رجال)، والبني/الأسود (سيدات) في النسخة (17) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمشاركة 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم.
حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام الشؤون المؤسسية بدائرة المالية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.
وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من الفوز بالمركز الأول، فيما حلت أكاديمية M.O.D من الإمارات أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية شيك مات الأميركية في المركز الثالث.
وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «أظهرت النزالات مستوى مميزاً يعكس خبرة لاعبي فئة الأساتذة وقدرتهم على التحكم بمجريات النزال بثبات وتركيز عالٍ، أن ما يميز رياضة الجوجيتسو هو قدرتها على مواكبة مختلف المراحل العمرية، إذ تمنح ممارسيها فرصة الاستمرار في المنافسة والتطور دون انقطاع، وتمكّنهم من تحقيق الإنجازات وصقل مهاراتهم الفنية والشخصية على مدى سنوات طويلة».
وقال الأميركي جاستن أورديناريو، لاعب أكاديمية بابلو سيلفا بي جي جي في الولايات المتحدة والفائز بذهبية فئة الرجال – حزام أسود – فئة الأساتذة– وزن 56 كجم: أنا فخور جداً بهذا الإنجاز، فالمنافسة في هذه الفئة تتميز بمستوى عالٍ من الدقة والاحتراف، وتفرض على اللاعب أن يكون حاضراً ذهنياً في كل لحظة من النزال. كان عليّ أن أتعامل بذكاء مع أساليب متنوعة، وأن أستخدم خبرتي في التحكم بالمواقف الدقيقة داخل البساط، وهو ما ساعدني على فرض أسلوبي وبلوغ النهائي بثبات. المنافسة هنا في أبوظبي تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لأن الأجواء التنظيمية والجماهيرية تضيف قيمة خاصة لكل نزال. أشكر فريقي وأكاديميتي على الدعم، وأعتز بهذا الفوز الذي يشكّل محطة مهمة في مسيرتي، ويمنحني حافزاً للاستمرار والعمل على تحقيق المزيد.
وتشهد البطولة اليوم انطلاق منافسات فئة المحترفين للأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث تتنافس نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم ضمن تصفيات الدول، وهي المرحلة التي تشهد تأهل لاعبين كحد أقصى من كل دولة في كل وزن، ضمن فئة الحزام نفسها في التصفيات إلى النهائي. وتُقام نهائيات الحزامين البنفسجي والبني يوم الجمعة، فيما تُقام نهائيات الحزام الأسود يوم السبت.

أخبار ذات صلة
جهود بارزة للفريق الطبي في «عالمية» أبوظبي للجوجيتسو
«الجوجيتسو» يوقّع اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية
الجوجيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©