نجوم الحزام الأسود يتألقون في ختام تحديات الأساتذة بـ«عالمية الجوجيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء الي،م منافسات فئة الأساتذة للحزام الأسود (رجال)، والبني/الأسود (سيدات) في النسخة (17) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمشاركة 10,000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام الشؤون المؤسسية بدائرة المالية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من الفوز بالمركز الأول، فيما حلت أكاديمية M.O.D من الإمارات أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية شيك مات الأميركية في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «أظهرت النزالات مستوى مميزاً يعكس خبرة لاعبي فئة الأساتذة وقدرتهم على التحكم بمجريات النزال بثبات وتركيز عالٍ، أن ما يميز رياضة الجوجيتسو هو قدرتها على مواكبة مختلف المراحل العمرية، إذ تمنح ممارسيها فرصة الاستمرار في المنافسة والتطور دون انقطاع، وتمكّنهم من تحقيق الإنجازات وصقل مهاراتهم الفنية والشخصية على مدى سنوات طويلة».

وقال الأميركي جاستن أورديناريو، لاعب أكاديمية بابلو سيلفا بي جي جي في الولايات المتحدة والفائز بذهبية فئة الرجال – حزام أسود – فئة الأساتذة– وزن 56 كجم: أنا فخور جداً بهذا الإنجاز، فالمنافسة في هذه الفئة تتميز بمستوى عالٍ من الدقة والاحتراف، وتفرض على اللاعب أن يكون حاضراً ذهنياً في كل لحظة من النزال. كان عليّ أن أتعامل بذكاء مع أساليب متنوعة، وأن أستخدم خبرتي في التحكم بالمواقف الدقيقة داخل البساط، وهو ما ساعدني على فرض أسلوبي وبلوغ النهائي بثبات. المنافسة هنا في أبوظبي تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لأن الأجواء التنظيمية والجماهيرية تضيف قيمة خاصة لكل نزال. أشكر فريقي وأكاديميتي على الدعم، وأعتز بهذا الفوز الذي يشكّل محطة مهمة في مسيرتي، ويمنحني حافزاً للاستمرار والعمل على تحقيق المزيد.

وتشهد البطولة اليوم انطلاق منافسات فئة المحترفين للأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث تتنافس نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم ضمن تصفيات الدول، وهي المرحلة التي تشهد تأهل لاعبين كحد أقصى من كل دولة في كل وزن، ضمن فئة الحزام نفسها في التصفيات إلى النهائي. وتُقام نهائيات الحزامين البنفسجي والبني يوم الجمعة، فيما تُقام نهائيات الحزام الأسود يوم السبت.