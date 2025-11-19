الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برشلونة يعود إلى كامب نو في «رحلة الأبطال»

برشلونة يعود إلى كامب نو في «رحلة الأبطال»
19 نوفمبر 2025 20:04

 

برشلونة (أ ف ب)
منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الضوء الأخضر لنادي برشلونة الإسباني للعودة إلى ملعبه «كامب نو» لخوض مبارياته البيتيّة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقا لما أفاد عملاق كاتالونيا الأربعاء.
وتأتي هذه الموافقة بعد أيام قليلة على إعلان برشلونة عن خوضه مباريات الدوري في كامب نو الذي خضع لاعادة تأهيل، بعد أكثر من عامين من هجره لملعبه الشهير.
وسيستضيف بطل إسبانيا في كامب نو أينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة السادسة من المسابقة القارية الام في التاسع من ديسمبر المقبل، بعد أسبوعين من استهلال مبارياته المحلية أمام أتلتيك بلباو 22 الشهر الحالي.
وأفاد برشلونة في بيان أن «ويفا وافق على الطلب، معتبراً أن جميع «المتطلبات اللازمة قد تم استيفاؤها».
وستُنهي العودة إلى كامب نو الفوضى التي وقع فيها برشلونة بسبب التأجيل المتكرر لإعادة افتتاح ملعبه، حيث أعاق التأخير في البناء وعدم الحصول على تراخيص السلامة خطط نادي كاتالونيا.
واضطر الفريق الكاتالوني، في خطوة لا تتناسب مع صورته، إلى خوض مباراتين على ملعب يوهان كرويف التدريبي الذي يتسع لقرابة 6 آلاف متفرج في الأسابيع الأولى من الموسم، بعد فشله في الحصول على التصريح اللازم لملعب كامب نو على خلفية أسباب أمنية.
ومذاك، يخوض برشلونة مبارياته البيتيّة في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ55 ألف متفرج، في مونتجويك.

 

