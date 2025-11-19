بوجبا «المخضرم» يستعد للعودة للملاعب بعد غياب 26 شهراً

موناكو (د ب أ)



يستعد النجم الفرنسي المخضرم، بول بوجبا، للعودة مجدداً إلى الملاعب مع فريقه موناكو خلال مواجهة رين، مساء السبت المقبل، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد غياب دام 26 شهراً، وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن عودة بوجبا تبقى حدثاً مهماً بعد ما تعرض له اللاعب من إصابات وإيقاف بسبب المنشطات، ونزاع قانوني مع شقيقه.

وتساءلت الصحيفة «هل ينجح النجم الفرنسي في العودة بعد كل هذه العقبات؟». وأشارت إلى أن بوجبا 32 عاماً سيعود للمشاركة في المباريات بعد آخر ظهور له بقميص يوفنتوس الإيطالي في الفوز على إمبولي بنتيجة 2 / صفر يوم 3 سبتمبر 2023 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتواجد بوجبا الذي خاض 91 مباراة دولية بقميص فرنسا في قائمة موناكو أمام رين، التي ستقام السبت المقبل على ملعب روازون بارك. وأوضحت أن بوجبا كان من المفترض أن يشارك في مباراة فريقه ضد أنجيه التي انتهت بالتعادل 1 / 1 في 18 أكتوبر الماضي، ولكن الإصابة عطلته.

ولفتت إلى أن عودة نجم موناكو تأجلت لمباراة الفريق على ملعبه أمام باريس إف سي والتي انتهت بخسارته بهدف في الأول من نوفمبر، لكنه أصيب في الكاحل قبل يومين من هذا اللقاء بعد احتكاك مشترك مع أحد زملائه في حصة تدريبية.