الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الموت يُغيب أسامة الشعفار

الموت يُغيب أسامة الشعفار
19 نوفمبر 2025 20:50
  •  

 
دبي (الاتحاد)
غَيّبَ الموت أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، رئيس الاتحاد الآسيوي، وذلك إثر حادث سير أليم وقع في أوزبكستان.
وشغل الراحل خلال مسيرته الرياضية الممتدة لأكثر من ربع قرن عدداً من المناصب البارزة، من بينها رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام، ورئاسة الاتحاد الإماراتي للدراجات الهوائية. 
كما شغل منصب الرئيس الحالي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، إلى جانب تولّيه منذ 18 عاماً منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضويته في لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.

  •  

 

