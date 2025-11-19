الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتحاد الصقور يشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية

اتحاد الصقور يشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية
19 نوفمبر 2025 21:15

 
دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المشاركة في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين 2025، الذي يقام في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز أدنيك العين، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
تأتي مشاركة اتحاد الإمارات للصقور في هذا الحدث الدولي امتداداً للنجاح المتميز الذي حققه في مشاركته السابقة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2024، وما رافقها من مكتسبات نوعية على مختلف الأصعدة، خاصة على مستوى الإقبال الجماهيري والزوار من الأفراد والمؤسسات والمنظمات من 68 دولة.
وحظي جناح الاتحادين الإماراتي والدولي للصقور بإقبال واسع، أتاح للزوار الاطلاع على مسيرة التأسيس، والتجارب الملهمة، ومحطات الإنجاز والفوز في أبرز البطولات المحلية والدولية.
ويستهدف اتحاد الصقور من مشاركته هذا العام تسليط الضوء على أبرز الفعاليات والبطولات المدرجة في أجندته الرياضية، والتي شهدت نقلة نوعية وإضافات جوهرية تعكس تطور رياضة الصقور في الدولة، ومن أبرزها بطولة كأس فزاع لسباقات الصقور التي تعد حدثاً تنافسياً رئيسياً مرتبطاً ببطولات التلواح، وتقوم على نظام تأهيلي للأشواط الرئيسية بما يسهم في الارتقاء بالرياضة محلياً وإقليمياً.
وتتصدر أيضا بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور «الأولى» من نوعها التي تحمل اسم دولة الإمارات، وتقام خارجها حضور الاتحاد في المعرض، بوصفها بطولة دولية تنتقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور وفق معايير متوازنة تضمن تكافؤ الفرص بين الدول المستضيفة وترسخ الطابع العالمي للرياضة.
وأكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام أن الاتحاد حريص على أن يكون حضوره ذا تأثير إيجابي في الفعاليات المتخصصة برياضة الصقور مع ترك بصمة واضحة عقب كل مشاركة.
وأضاف أن المشاركة في هذه الفعاليات تشكل مناسبة مهمة لتحقيق أهداف الاتحاد، من خلال استثمار الفرص المتاحة لتعزيز ارتباط شباب الإمارات وأجيالها الصاعدة بهذه الرياضة العريقة، باعتبارها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومظهراً أصيلاً للفخر بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.

