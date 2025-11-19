جهود بارزة للفريق الطبي في «عالمية» أبوظبي للجوجيتسو



أبوظبي (وام)

يبرز دور الفريق الطبي المشرف على كافة الخدمات الصحية في منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 130 دولة، إذ يقوم هذا الفريق بالعمل على مدار الساعة لخدمة الحالات الطارئة سواء من اللاعبين أو الجمهور أو أي ممن يتواجد في مبادلة أرينا.

وقال الدكتور مجتبى أحمد الطبيب، المشرف على حالات الإصابة في منافسات البطولة: «فخورون بالتواجد في هذا الحدث العالمي الكبير، وخدمة هذا العدد الضخم من اللاعبين واللاعبات، إذ يتواصل عملنا على مدار الساعة خاصة في أوقات المنافسات اليومية، وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أن الفريق يستمتع بالتجربة وبالعمل بكل جهد وتفان من أجل خدمة الجميع».

وأضاف: «يشارك في خدمة المتواجدين بمبادلة أرينا أكثر من 10 مسعفين، يتواجدون بشكل دائم داخل الصالة مقسمين على حلبات النزالات، بالإضافة إلى الطاقم الداخلي في وحدة الطوارئ والذي يضم أيضا أكثر من 7 مختصين بالإسعافات الأولية، لتقديم أوجه الدعم كافة، ومعالجة الحالات الطارئة أو تحويلها على الفور إلى المستشفيات في حال تطلب الأمر ذلك».

وأشار الدكتور مجتبى أحمد إلى أن الفريق الطبي مدرب بالكامل على التعامل مع الإصابات المختلفة، خاصة التي تتطلب الإجراءات العاجلة، وهو ما يسهم في العودة السريعة للاعبين إلى المشاركة في المنافسات إن لم تكن الحالة تحتاج إلى تدخل جراحي والذهاب إلى المستشفى.

ونوه إلى أن ابرز إصابات ألعاب الفنون القتالية عادة ما تكون الكسر أو الخلع في الكتف، أو الكدمات القوية، وفي الغالب يتم معالجتها سريعاً دون تدخل جراحي، ونحن سعداء بأن رياضة الجوجيتسو من أقل الرياضات القتالية إصابات للاعبين واللاعبات.